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Началась защита бизнес-планов: в правительстве
Министерство природных ресурсов правительства Хабаровского края приступило к формированию программы добычи полезных ископаемых на 2006 год, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Специалистами министерства рассматриваются вопросы ввода новых мощностей, подготовки запасов, состояние сырьевой базы предприятий, чтобы сохранить объемы добычи золота и платины на уровне последних лет, увеличить добычу серебра и олова. С этой целью в министерство приглашают руководителей горнодобывающих компаний с бизнес-планами на следующий год. По очереди, как муниципалов на защиту бюджета. Можно назвать это администрированием, но правительству края необходимо определиться с налогооблагаемой базой на следующий год. Тем более ему есть что предложить взамен - взаимодействие на федеральном уровне.
Вот почему обсудить программу-2006 ЗАО "Многовершинное" в министерстве собрались эксперты в области геологоразведочных работ и горного производства края и руководители компании "Руссдрагмет", которая является оператором активов "Хайленд Голд Майнинг" в России, в том числе и "Многовершинное". Это крупнейшее предприятие Хабаровского края и один из лидеров российской золотодобычи.
Тяжелые климатические условия, обильные снегопады зимой привели к остановке карьера более чем на полтора месяца. В результате своевременно не были подготовлены запасы к выемке, сократился фронт очистных работ, имело место неподтверждение запасов в отдельных рудных блоках на руднике.
За последние два месяца руководством компании была проделана большая работа по стабилизации ситуации и выходу на плановые показатели по добыче руды и металла. С целью увеличения объемов проходки горных выработок и вскрышных работ приобретена новая горная техника: шесть карьерных и два подземных самосвала, самоходная техника, буровые установки. В настоящее время идет эксплуатационная разведка рудных блоков, заверяются запасы, ликвидируется отставание по их подготовке. Принятые меры позволили уже в июле выполнить план по добыче золота на 100,5%.
По оценке экспертов, неудачное начало года для предприятия носит временный характер. Многовершинное месторождение разведано детально, запасы утверждались в три очереди, потенциал месторождения огромен, тем более, запасы отработаны всего на 30%. Предприятие способно сохранить до конца года нынешние темпы роста объемов добычи: рудник обеспечен надежным фронтом работ по подготовке запасов текущего и на перспективу следующего года. В итоге участники совещания пришли к выводу, что рудник Многовершинный в 2006 году увеличит объемы добычи золота.
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