Муниципальные аптеки близки к коме

Дальнегорская муниципальная "Аптека № 12" на грани банкротства. А все потому, что ей не возвращают средства за обслуживание льготных категорий граждан.

Поставщиками лекарств для льготников края являются КГУП "Приморская краевая аптека" и ЗАО "РОСТА". Приморская краевая аптека имеет склад для хранения льготных лекарств, формирует товар и занимается его доставкой в муниципальные аптеки. Обе организации должны платить за обслуживание льготников. Увы, не платят.

Товарооборот муниципальной дальнегорской аптеки упал в несколько раз. Льготники выстраиваются в огромные очереди (их обслуживают только в этой аптеке), а те, кто может купить лекарства за деньги, уходят в другие аптеки.

Моральная и психологическая нагрузка на работников аптеки также выросла: из 2000 положенных наименований льготных лекарств в наличии имеется 217 препаратов, а все недовольство клиенты обрушивают на головы аптекарей.

Директор муниципальной аптеки Е.КУЛАГИНА не раз обращалась и к дальнегорскому мэру, и в департамент здравоохранения края с предупреждением: если в ближайшее время не будет выплат из края, то аптека просто обанкротится.

У аптекарей остался еще один путь: прекратить отпуск медикаментов льготникам и обратиться в арбитраж с иском о взыскании средств с Приморской краевой аптеки, как это сделали некоторые коллеги во Владивостоке.

Ведь аналогичная картина наблюдается во многих других муниципальных аптеках края, обслуживающих льготников. Например, в Кавалерово заведующая муниципальной аптекой № 55 Ольга КУЛАГИНА подала заявление на увольнение: аптека фактически банкрот.