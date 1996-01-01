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Новые правила для ООО

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чиновники намерены сделать общества с ограниченной ответственностью самой привлекательной формой ведения бизнеса. Для этого они переписали закон об ООО - правила игры для компаний станут проще, а бумажной волокиты будет меньше. Бизнесмены довольны, но для того, чтобы сократить издержки, всем действующим ООО через год придется идти на перерегистрацию.

В конце июля правительство одобрило поправки в закон об ООО и о госрегистрации юрлиц, которые Минэкономразвития лоббировало в течение двух с лишним лет. Цель поправок - сделать ООО "самой привлекательной" формой хозяйствования, избавив предпринимателей от лишних бюрократических процедур, объясняет замруководителя департамента корпоративного управления Минэкономразвития Церен ЦЕРЕНОВ.

ООО и сейчас лидирует среди других форм предпринимательской деятельности. Из 1,7 млн коммерческих организаций, зарегистрированных в стране, 1,36 млн - это общества с ограниченной ответственностью. Особенно популярна эта форма ведения бизнеса среди малых и средних компаний, поскольку ООО дает участникам возможность более гибко регулировать свои отношения, объясняет другой сотрудник Минэкономразвития. В отличие от акционерных обществ, которые обязаны регистрировать все выпуски акций, ООО регистрировать доли участия не надо, а значит, можно, например, "просто и неформально" увеличить уставный капитал, говорит чиновник.

Но и у участников ООО есть немало "лишних" издержек, которые можно минимизировать, говорит Церенов. В перечень учредительных документов ООО входит не только устав, но и учредительный договор, который во многих случаях дублирует его. Например, в обоих указываются размер уставного капитала и доли каждого участника.

Чиновники решили считать учредительным документом один устав. "Очень хорошая новость", - радуется гендиректор ООО "Технология-Сервис" Алексей ЕЛЬКИН. Сейчас при общении с банкирами, налоговиками или для участия в конкурсе компаниям часто надо предоставлять нотариальные копии учредительных документов. "Заверять надо каждый лист, а это 100 руб., - рассказывает бизнесмен. - Вроде бы мелочь, но за год таких расходов набегает на круглую сумму". К тому же закон требует постоянно менять учредительный договор при каждом изменении устава, а регламенты их изменения разные. А это - благодатная почва для корпоративных конфликтов, издержки на которые трудно даже подсчитать, говорит гендиректор ООО "Инторп" Алина ГУБАНОВА.

Поправки упрощают процедуру выхода из ООО. Пока что другие участники обязаны выкупить долю того, кто решил покинуть общество. По замыслу чиновников эта обязанность останется только в особых случаях - например, когда по уставу общества уступка доли третьим лицам запрещена. Законопроект упрощает порядок оплаты долей в уставном капитале, если один из участников по какой-то причине не внес деньги за свою долю.

Правда, для того, чтобы сэкономить, компаниям придется сначала раскошелиться. Новые правила, если их одобрит Госдума, вступят в силу 1 января 2006 г. А до 1 июля 2006 г. всем действующим ООО придется перерегистрироваться. Госпошлина за регистрацию юридического лица составляет 2000 руб.

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