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Индексация зарплат под особым контролем

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ситуация с выплатой заработной платы и соблюдением работодателями установленного законом уровня оплаты труда в Приморском крае по-прежнему остается напряженной. Об этом "ЗР" рассказал руководитель правового отдела Государственной инспекции труда в Приморском крае Юрий ЧЕРНОЗУБ.

- Все вопросы, связанные с заработной платой, у нас стоят на особом контроле. Наши инспектора работают как по жалобам работников, так и на основании материалов, предоставленных комитетом по статистике и комитетом по труду администрации края, которые отслеживают уровень оплаты труда.

На сегодняшний день в крае 144 предприятия имеют задолженность по заработной плате, из них 10 - из бюджетной сферы. Общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет 374 млн руб. В результате принятых со стороны инспекции мер заработная плата выплачена 2 197 работникам на сумму 11 млн 145 тыс.

Но если длительная невыплата заработной платы чревата уголовной ответственностью и дисквалификацией работодателя, что, в свою очередь, пугает руководителей компаний, то заставить работодателей соблюдать статью 134 ТК (об индексации заработной платы в связи с увеличением цен на товары и услуги) гораздо сложнее.

Здесь есть целый ряд нарушений. Например, недавняя проверка в Ольгинском районе показала, что дума района игнорировала распоряжение об увеличении с 1 января 2005 г. минимальной ставки оплаты труда до 720 руб., и соответствующие статьи в бюджет внесены не были. В течение полугода бюджетники района получали заработную плату из расчета МРОТ в 600 руб. Пока инспекция труда не провела проверку и не обнаружила нарушение.

Недавно мы наложили штраф на главного бухгалтера Ярославского ГОКа за то, что заработная плата одному из работников была установлена в размере 680 руб., притом, что МРОТ с 1 января - 720 руб.

С частными организациями работать в этом направлении довольно сложно. Многочисленные проверки показывают, что уровень заработной платы в сельской местности иногда не превышает 1,5 тыс. руб., при том, что распоряжением губернатора прожиточный минимум в крае установлен на уровне 3 тыс. руб.

Вопрос повышения уровня оплаты труда, особенно в частном секторе сегодня является одним из самых главных. Мы требуем от работодателей принимать во внимание как генеральное соглашение между Правительством РФ, профсоюзами и работодателями, так и трехстороннее соглашение, подписанное администрацией края, профсоюзами и работодателями. И хотя в этих документах не указаны конкретные суммы зарплат, рекомендации на эту тему там есть.

Досье

По данным на 1 августа 2005 г., в Приморском крае 144 предприятия имеют задолженность по заработной плате на общую сумму 374,3 млн руб. С 1 января по 1 августа 2005 г. в Государственную инспекцию труда в Приморском крае по вопросам задержки выплаты заработной платы поступило 446 обращений, по ним было проведено 446 проверок. Оштрафовано 300 руководителей на сумму 401 тыс. руб. В прокуратуру края направлено 54 материала для возбуждения уголовных дел по фактам незаконной невыплаты заработной платы, возбуждено 25 уголовных дел, привлечено 11 работодателей. Мировым судьям направлены материалы о дисквалификации 58 руководителей, дисквалифицировано 18 работодателей.
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