Судоремонтные рокировки

На Дальзавод назначен новый исполнительный директор - Андрей БАСАРГИН.

По сведениям "ЗР" его назначение связано с предыдущей кадровой перестановкой. Напомним, что бывший и. о. гендиректора Дальзавода Николай БОЛГАР с прошлой недели руководит Славянским СРЗ. Его предшественник Валерий АЛЕКСЕЕВ может возглавить один из оборонных заводов в северной части России.