Предприниматели против повышения К2

Состоялось заседание рабочей группы, созданной администрацией Владивостока для обсуждения К2. В ее работе участвовали представители налоговых органов, чиновники городской администрации, представители рекламного бизнеса, автостоянок, бытовых и торговых предприятий.

Главный вопрос, ради которого и собиралась рабочая группа, состоял в обсуждении предстоящего увеличения налоговой нагрузки на предприятия. Предприниматели, присутствовавшие на заседании, пришли к выводу, что величина К2, утвержденная сейчас краевыми законами для большинства видов предпринимательской деятельности, наиболее оптимальна. Она позволяет производить наполнение бюджета и не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес.

Что скажут на предложение бизнес-сообщества чиновники, пока неизвестно. По мнению председателя краевого совета предпринимателей Марины ШЕМИЛИНОЙ, все зависит от решения главы города Владимира НИКОЛАЕВА.

"Руководители отраслевых управлений согласились с нашими доводами. Нашли мы понимание и у начальника финансового управления Нины ШТАНЬКО. Теперь нужно, чтобы власть подготовила законопроект и глава города с ним ознакомился. В то же время мы считаем, что возможно небольшое увеличение данного коэффициента для отдельных видов деятельности", - утверждает Марина Шемилина.