Депутаты дали добро на приватизацию еще 600 объектов

Дума Владивостока согласовала план приватизации на 2006 г. Как рассказал "ЗР" депутат гордумы Александр ЮРТАЕВ, в него вошли 600 объектов муниципальной недвижимости.

По словам депутата, большинство депутатов даже не заглядывали в список объектов, что не помешало им положительно проголосовать за проект, представленный администрацией.