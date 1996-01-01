www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 77.04 р. 10 CNY: 95.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Торги в сентябре

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обещанная администрацией Владивостока приватизация объектов муниципальной недвижимости откладывается на начало сентября. Об этом "ЗР" заявил директор муниципального учреждения "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" Сергей МАРДАШИН.

- Месяц назад первый вице-мэр Владивостока Николай КОРОЛЕВ на встрече с журналистами заявил, что процесс реализации объектов городской недвижимости начнется в начале августа. Ваша организация специально создавалась для проведения данных торгов. Чем обусловлена временная задержка?

- Идет процесс подготовки документации. Прежде всего, работаем по двум направлениям: инвентаризация объектов и оценка их стоимости. Для установления рыночной цены готовящихся к продаже объектов недвижимости был проведен конкурс, в котором приняли участие 9 оценочных компаний. Победители открытого тендера - "Дальневосточное консалтинговое агентство", "Центр развития инвестиций", "Меньшов и партнеры". Все три оценщика сегодня интенсивно работают. На торгах начальная цена продажи объекта формируется на основе отчета оценочных компаний. Главное наше требование: оценка не должна быть заниженной.

- Предприниматели, арендующие в настоящее время городскую недвижимость, высказывают опасения, что торги пройдут без их участия. Многие говорят о том, что объекты уже оценены без их участия.

- Мы получили исчерпывающую информацию в управлении муниципальной собственности по всем арендаторам, чьи объекты включены в список приватизации на 2005 г. Сейчас их обзваниваем и ставим в известность, что помещения, в которых они работают, готовятся к продаже. Часть бизнесменов относятся к этому спокойно, другие недовольны. Всех интересует один вопрос: будут ли учитываться деньги, вложенные в обустройство помещений? Скажу сразу: хотя большинство арендаторов рассматриваются нашим учреждением как потенциальные покупатели, но никакого первоочередного имущественного права на эти объекты у них не будет. Я понимаю, что с моральной точки зрения это не совсем верно. К сожалению, Федеральный закон "О приватизации" не предусматривает льгот для таких арендаторов. Возможно и то, что еще не все предприниматели предупреждены о торгах. Поэтому в любой рабочий день наши специалисты готовы ответить на все вопросы по этой теме.

- Из 516 объектов 322 с обременением. Как это повлияет на их цену?

- Обременение не несет запрета на сделки купли-продажи. Другое дело, что для покупателя это может служить негативом. К примеру, у нас есть помещения, обремененные арендными отношениями до 2010 г. Естественно, они менее привлекательны, чем те, где договор аренды заканчивается в этом или следующем году.

Есть помещения, где арендаторами выступают федеральные структуры. С ними полной ясности нет. Представители федеральных органов утверждают, что занимаемые ими объекты должны передаваться на безвозмездной основе. Проблему решают юристы. Пока юристы не разберутся, эти объекты на торги будут выставлены.

Конечно, я допускаю, что часть объектов не найдет покупателя, тогда они будут проданы в следующем году. Но говорить об этом, считаю, несколько преждевременно. Первые проведенные торги покажут тенденцию покупательского интереса.

- В редакцию обратились предприниматели, выражающие недоумение по поводу предварительной оценки их помещений. Они утверждают, что она сильно завышена. Также они выражают опасения, что приватизация будет носить закрытый характер. Какова схема будущих торгов?

- В самом первом решении городской думы было специальное приложение. В нем около 100 объектов были занесены в графу "прогноз начальной цены". Однако никакого отношения указанные в этой графе цифры к предстоящим торгам иметь не будут. Торги будут проходить в форме открытого аукциона. После того как будет завершена подготовительная работа по формированию приватизационных дел на каждый объект (техническая документация, свидетельство о праве муниципальной собственности, отчет об оценке), будет приниматься постановление главы города.

Затем администрация города публикует официальное сообщение в СМИ, где указываются объекты, сроки и процедура подачи заявки. После публикации информационного сообщения минимум в течение 25 дней наша организация принимает заявки. Любое физическое или юридическое заинтересованное лицо может прийти в агентство и узнать, какие документы необходимо предоставить.

Никто эту информацию утаивать и замалчивать не будет. Если документы собраны правильно и поданы в срок, заключаем договор о задатке. Потом получаем выписку со счета, являющуюся подтверждением внесения задатка потенциальными покупателями. По результатам отбора составляется протокол, в нем фиксируются все допущенные к аукциону участники. Что касается сроков, то точная дата пока неизвестна. Ориентировочно - это начало сентября.

Администрацией Владивостока поставлена задача провести аукционы открыто и юридически безупречно, обеспечив достойное пополнение городского бюджета. Думаю, с этим мы обязательно справимся.

Адрес муниципального учреждения "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости": г. Владивосток, ул. Пограничная, 12, тел. (4232) 22-57- 41, 22-07-38.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru