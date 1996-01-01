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Торги в сентябре
Обещанная администрацией Владивостока приватизация объектов муниципальной недвижимости откладывается на начало сентября. Об этом "ЗР" заявил директор муниципального учреждения "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" Сергей МАРДАШИН.
- Месяц назад первый вице-мэр Владивостока Николай КОРОЛЕВ на встрече с журналистами заявил, что процесс реализации объектов городской недвижимости начнется в начале августа. Ваша организация специально создавалась для проведения данных торгов. Чем обусловлена временная задержка?
- Идет процесс подготовки документации. Прежде всего, работаем по двум направлениям: инвентаризация объектов и оценка их стоимости. Для установления рыночной цены готовящихся к продаже объектов недвижимости был проведен конкурс, в котором приняли участие 9 оценочных компаний. Победители открытого тендера - "Дальневосточное консалтинговое агентство", "Центр развития инвестиций", "Меньшов и партнеры". Все три оценщика сегодня интенсивно работают. На торгах начальная цена продажи объекта формируется на основе отчета оценочных компаний. Главное наше требование: оценка не должна быть заниженной.
- Предприниматели, арендующие в настоящее время городскую недвижимость, высказывают опасения, что торги пройдут без их участия. Многие говорят о том, что объекты уже оценены без их участия.
- Мы получили исчерпывающую информацию в управлении муниципальной собственности по всем арендаторам, чьи объекты включены в список приватизации на 2005 г. Сейчас их обзваниваем и ставим в известность, что помещения, в которых они работают, готовятся к продаже. Часть бизнесменов относятся к этому спокойно, другие недовольны. Всех интересует один вопрос: будут ли учитываться деньги, вложенные в обустройство помещений? Скажу сразу: хотя большинство арендаторов рассматриваются нашим учреждением как потенциальные покупатели, но никакого первоочередного имущественного права на эти объекты у них не будет. Я понимаю, что с моральной точки зрения это не совсем верно. К сожалению, Федеральный закон "О приватизации" не предусматривает льгот для таких арендаторов. Возможно и то, что еще не все предприниматели предупреждены о торгах. Поэтому в любой рабочий день наши специалисты готовы ответить на все вопросы по этой теме.
- Из 516 объектов 322 с обременением. Как это повлияет на их цену?
- Обременение не несет запрета на сделки купли-продажи. Другое дело, что для покупателя это может служить негативом. К примеру, у нас есть помещения, обремененные арендными отношениями до 2010 г. Естественно, они менее привлекательны, чем те, где договор аренды заканчивается в этом или следующем году.
Есть помещения, где арендаторами выступают федеральные структуры. С ними полной ясности нет. Представители федеральных органов утверждают, что занимаемые ими объекты должны передаваться на безвозмездной основе. Проблему решают юристы. Пока юристы не разберутся, эти объекты на торги будут выставлены.
Конечно, я допускаю, что часть объектов не найдет покупателя, тогда они будут проданы в следующем году. Но говорить об этом, считаю, несколько преждевременно. Первые проведенные торги покажут тенденцию покупательского интереса.
- В редакцию обратились предприниматели, выражающие недоумение по поводу предварительной оценки их помещений. Они утверждают, что она сильно завышена. Также они выражают опасения, что приватизация будет носить закрытый характер. Какова схема будущих торгов?
- В самом первом решении городской думы было специальное приложение. В нем около 100 объектов были занесены в графу "прогноз начальной цены". Однако никакого отношения указанные в этой графе цифры к предстоящим торгам иметь не будут. Торги будут проходить в форме открытого аукциона. После того как будет завершена подготовительная работа по формированию приватизационных дел на каждый объект (техническая документация, свидетельство о праве муниципальной собственности, отчет об оценке), будет приниматься постановление главы города.
Затем администрация города публикует официальное сообщение в СМИ, где указываются объекты, сроки и процедура подачи заявки. После публикации информационного сообщения минимум в течение 25 дней наша организация принимает заявки. Любое физическое или юридическое заинтересованное лицо может прийти в агентство и узнать, какие документы необходимо предоставить.
Никто эту информацию утаивать и замалчивать не будет. Если документы собраны правильно и поданы в срок, заключаем договор о задатке. Потом получаем выписку со счета, являющуюся подтверждением внесения задатка потенциальными покупателями. По результатам отбора составляется протокол, в нем фиксируются все допущенные к аукциону участники. Что касается сроков, то точная дата пока неизвестна. Ориентировочно - это начало сентября.
Администрацией Владивостока поставлена задача провести аукционы открыто и юридически безупречно, обеспечив достойное пополнение городского бюджета. Думаю, с этим мы обязательно справимся.
Адрес муниципального учреждения "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости": г. Владивосток, ул. Пограничная, 12, тел. (4232) 22-57- 41, 22-07-38.
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