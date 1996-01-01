В Приморье появится особая зона

Первые особые экономические зоны (ОЭЗ) в России появятся в конце 2007 - начале 2008 гг. Об этом сообщил руководитель нового федерального агентства, отвечающий за управление зонами, Юрий ЖДАНОВ.

По его словам, в ближайшее время их количество не превысит 10, хотя на сегодняшний день имеется 30 заявок от российских регионов. В 20 заявках речь идет о технико-внедренческих зонах, в 10 - о промышленно-производственных. Они разместятся на Дальнем Востоке, в Сибири и Поволжье.

Юрий Жданов сообщил, что вопрос о поиске инвесторов перед правительством не стоит - пакет потенциальных инвесторов из России и иностранных государств уже сформирован, а вопрос будет в том, "кого пускать, а кого - нет". Отбор зарубежных инвесторов в большой степени политический вопрос, который агентство будет согласовывать с МИДом, подчеркнул он.

Как сообщил Жданов, осенью в Думу будут внесены предложения по созданию третьего типа зон - туристско-рекреационных. В сентябре же планируется объявить конкурсы по технико-внедренческим и промышленно-производственным зонам и провести их до конца года с тем, чтобы "не потерять бюджетный 2006 год". Предполагается выделить на следующий год из федерального бюджета около 8 млрд руб.