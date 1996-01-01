Китакусю желает соединиться с портом Владивосток

С 13 по 16 июля в Даляне (КНР) проходила международная конференция "Взаимодействие экономики городов и портов" с участием представителей портов Китая, Кореи, Японии, Малайзии, Сингапура, США. Единственным представителем России был Владивостокский морской торговый порт (ВМТП).

Как сообщает пресс-служба ВМТП, представители практически всех портов, выступавшие на конференции, представляли свои проекты. Особый интерес к ВМТП проявили представители японского порта Китакусю. В районе этого порта сосредоточено около 20% автомобильной промышленности Японии, поэтому они заинтересованы в открытии регулярной линии между нашими портами.

Администрация порта Далянь предложила регулярно проводить встречи между работниками портов на разном уровне: с целью обмена опытом, новаторских решений острых проблем, изучения портовой структуры.