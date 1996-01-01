Книготорговля приобретает все более цивилизованный вид

Павильон "Книги" у центрального входа на территорию рынка на Второй Речке сразу бросается в глаза. Гигантский "аквариум" из зеркального стекла, опоясанный фундаментом из искусственного камня. Открывшись в декабре 2004 года, павильон сразу же стал районной Меккой для книголюбов. Несмотря на обилие во Владивостоке книжных развалов и магазинов. Несомненно, популярность павильона "Книги" - это, прежде всего, заслуга его хозяина Вячеслава КРУПИНА. С "книжным" бизнесменом встретился корреспондент "ЗР".

Книгами бывший матрос-моторист "Дальморепродукта" Вячеслав Крупин начал заниматься в 1998-м г. Как говорится, жизнь заставила. Завязав с морем из-за отсутствия какой-либо перспективы, он по объявлению пришел в компанию "Далькнига" и устроился... грузчиком.

- Я таскал книги совсем немного, месяцев семь, потом стал продавцом на лотке. Сначала работал на главной площади, потом - на Светланской, получал 5% от выручки. Один день выручка была 50 руб., другой - 150. Я стоял на лотке и зимой, и летом, и в дождь, и в холод, а процент был одним и тем же. Потом это меня перестало устраивать. Я понял: работая самостоятельно, а не на дядю, можно зарабатывать больше. И в 2001-м я зарегистрировался как "частный предприниматель".

- С какими проблемами пришлось столкнуться, когда создали ЧП? Не было ли напряга с поставками книг и с насыщением ассортимента?

- Нет, это мне давалось легко. Я ведь не один отлаживал лотошную торговлю в городе, у нас целая сеть таких, как я, и мы помогаем друг другу. Я не выхожу на центральные книжные базы в Москве или Новосибирске. Зачем? Есть люди, которые занимаются оптовой торговлей книгами и которые меня снабжают необходимым ассортиментом. Мне кажется, пока так проще работать. Я сам формирую ассортимент, обрабатываю прайсы, прикидываю, какие книги нужны.

- А где взяли деньги на раскрутку, в банке?

- Мне было нужно $ 12 тыс. Поверив рекламе, я обратился за кредитом "для малого бизнеса" в один из владивостокских банков. Но мне сказали, что "чепистам" кредиты не дают. А если и дают, то только при наличии трех гарантов, оформлении кучи бумаг, и обслуживании моей точки их сотрудником в течение недели (чтобы сделать какую-то шкалу и выводы, из каких доходов я буду покрывать кредит). Тогда у меня было два "развальчика".

- И как же вы выкрутились, если не секрет?

- Занял у друзей, и без процентов. Просто люди помогли. И я уже отдал эти деньги. Мне даже было приятно их отдавать. Хорошо, что поставщики меня понимают. Они дали мне товар с рассрочкой платежа. Книжная торговля это не торговля пирожками, мясом или огурцами. Здесь нет стабильности. Месяц идет хорошо, месяц - плохо. Торговли нет, а аренду надо платить. Хорошо, сейчас сделали поквартальную плату единого налога, это нормальное явление. А тогда налоги надо было платить помесячно.

- Став частным предпринимателем, вы разбогатели, купили дорогую машину, построили дом на Черной речке, завели любовницу?

- Нет! Торговля книгами приносит не очень много денег. У меня "Карина" 93-го года, двухкомнатная квартира, жена, ребенок - и все. Но зато это стабильный бизнес, который дает уверенность в завтрашнем дне. Пройдут год или пять лет, а канцелярия и книги все так же будут нужны людям. Интернет книгу пока не победил. Не за горами первое сентября. И снова нужны учебники, ручки, портфели, канцелярия. И это все у нас есть.

- Помните, в Стране Советов в обиходе была фраза: "Книга - лучший подарок"? Сегодня покупают ли книги в подарок?

- Конечно! Но, в сравнении с 1998-м или 2000 годом, гораздо меньше. Особенно продажи идут перед Новым годом и Восьмым марта. Чаще всего дарят энциклопедические издания, чтобы, наверное, память была на века. Из художественной литературы народ предпочитает дарить "фэнтази" и серийные издания.

- Можно ли у вас заказать нужную книгу? Или покупатель довольствуется тем, что видит на прилавке?

- Мы делаем все, что в наших силах. У нас же люди непосредственно сидят в издательствах в Москве! В основном мы работаем с "ЭКСМО", с "АСТ", с "Белым городом". На Питер у нас выхода нет. Раньше во Владивосток возили книги даже из Минска, сейчас не возят из-за таможенных проблем.

- Как на ваш бизнес влияет присутствие на рынке таких "монстров", как "Книгомир" или "Книжный червь"? Есть ли между вами конкуренция?

- Я не обращаю на это внимания. Мне все равно, есть они или нет. Если бы нас было трое на этом рынке, тогда конкуренция, несомненно, ощущалась бы. А так, в городе существует много книжных развалов, и всем хватает покупателей. Просто человеку надо давать то, что ему необходимо сейчас, и по доступной цене. Например, он не купит у тебя книжку, которую видел в другом магазине или на книжной ярмарке на рубль или два дешевле. У нас цена очень влияет на продажи. Среди покупателей есть средний класс, есть те, кто вообще мало зарабатывает. Люди до сих пор сравнивают книги с продуктами и считают, что книги должны стоить одинаково во всех торговых точках.

- Сколько человек работает в вашем бизнесе?

- Пять, включая меня, мою супругу, уборщицу и двух продавцов на лотке.

- Не страшно было перебираться с лотка в павильон? Лоток, в случае чего, можно свернуть и уйти. А павильон с товаром не бросишь?

- Как не страшно? Страшно, конечно. В этом бизнесе все зависит от места расположения. Если бы мне предложили павильон в спальном районе, я бы туда не пошел. Или торговал бы чем-нибудь другим, только не книгами. Здесь - проходной двор и постоянные клиенты, которых у меня 70%. Это тоже очень важно. Я читал много иностранной литературы по розничной торговле. России предлагают американскую систему продажи товаров, но она нам не подходит. У них на книжную торговлю и рекламу затрачиваются глобальные средства, до 500 тысяч долларов и больше. Откуда у нас такие суммы? Мы живем скромнее.

- Вы помните свой самый первый день работы в этом павильоне? Какая была выручка в этот день?

- Конечно! Как раз был снег с дождем, это было в декабре. Пришел постоянный клиент, сказал: "Как у тебя все прекрасно", - и купил книг на 300-400 руб. А суточная выручка для такого павильона была средней, но меня она устроила.

- Какие пути развития своего бизнеса вы видите? Останетесь в этом павильончике или будете расширяться?

- Буду развиваться, буду искать новые места. Хотел открыть павильон в торговом комплексе "Бачурин" на Баляева, но мне отказали. Я просил 20 "квадратов", а мне сказали, что все купили китайцы. Но я на этом не остановлюсь. Самое главное - у меня есть цель - и есть желание работать.