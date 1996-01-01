Подарить по-родственному

Переход имущества от одного родственника к другому всегда был решаем не безвозмездно. Вступить в права новый собственник мог лишь после уплаты налога на наследование или дарение, что несколько омрачало радость события.

Госдума 15 июня и Совет Федерации 22 июня этого года одобрили изменения ряда законов, по которым наследников от налога решили освободить.

Кроме того, близкие родственники теперь и при жизни через процедуру дарения, без уплаты налога государству смогут передавать свое имущество друг другу. Наступит это удачное время с 1 января 2006 г., когда подписанный президентом закон вступит в силу.

В законе появилось следующее: "Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами)".

Александр ГОНОХОВ, начальник отдела ресурсных, имущественных и прочих налогов Государственной налоговой инспекции по Приморскому краю:

- На фоне других налог на наследование не имеет большого значения. За первое полугодие по этой статье доходов бюджет с территории Приморья получил всего около 4 млн руб. Судя по новому закону, от налога на наследование освобождаются все, а дарить без уплаты налогов можно будет только своим ближайшим родственникам. Если же человеку захочется сделать дар кому-нибудь постороннему, то надо будет заплатить налог с доходов физических лиц - это 13%. Аналогична, например, и такая ситуация, когда предприятие решает подарить своему работнику квартиру или дом.

Для мировой практики - это новация. В развитых странах за вступление в права наследования всегда платили и платят. Может быть, только не в таких суммах, как это у нас. И вполне возможно, что со временем все может вернуться назад. Можно сказать, что это решение прогрессивно в том, что меньше будет мороки, например, с простыми квартирами и прочим имуществом, переходящим внукам от бабушек и дедушек. Но при этом мы как бы забываем о тех замках и богатых людях, у которых есть приличные состояния, - они-то в силах уплатить налог на наследование. Им этот налог не был в тягость, и не совсем понятно, почему их уравняли с малоимущими.

В целом система наследования и дарения останется прежней - через нотариальное оформление таких объектов, как квартиры, дачи и пр. Человек, который будет вступать в права по дарению, чтобы воспользоваться правом не платить налог, обязательно должен будет доказать, что он действительно близкий родственник того, кто ему дарит.

Анна КУРКИНА, заместитель руководителя Главного управления Росрегистрации по Приморскому краю:

- Сегодня при регистрации прав на объекты недвижимости, полученные в порядке наследования или дарения, мы от граждан требуем документ, что ими заплачен соответствующий налог на имущество. В силу того, что такого налога не будет, мы с указанных категорий граждан такой справки не будем требовать. Хотя, с другой стороны, больше будет внимания к документам, подтверждающим родство. Этим, скорее всего, будет заниматься налоговая, из которой граждане должны будут приносить нам справки о том, что они от уплаты налога освобождены.

По-прежнему закону были льготники - супруг, переживший другого, родители пережившие детей и пр. Налоговая инспекция в этом случае давала справки, что у наследователей нет задолженности по налогам. Тот же нотариус не взимал, например, госпошлину с пережившего супруга, и оплата регистрации в этом случае была льготной.

Новый закон ничего не меняет в регистрации прав на имущество. Как раньше, так и в будущем необходимы: договор, согласие человека, который отчуждает совместно нажитое имущество или согласие супруга на дарение, техническая документация БТИ. Это никаких изменений не претерпевает.

Люди, которые будут в нотариате оформлять право на наследство или дарение, обязаны приходить к нам напрямую. Без этого регистрация прав невозможна. При том что юридическое сопровождение по сбору необходимых документов для предъявления нотариусу и нам могут оказывать и посредники из риэлторских фирм. Хотя, практически любой человек сам может грамотно составить и предоставить в напечатанном виде нужный договор. Если выполняются все условия необходимые для дарения, то посредник не нужен.

В общем количестве регистрируемых нами сделок количество наследуемых объектов недвижимости или же подаренных сильно уступает проведенным через сделки купли-продажи. Но это тоже довольно частая процедура, связанная с определенными ситуациями. Возможно, количество регистраций прав по наследованию и дарению в связи с вступлением в силу нового закона увеличится. Дело в том, что некоторые граждане, чтобы уменьшить налог или по каким-то иным причинам, пока что "дарят" свою собственность родственникам через куплю-продажу.