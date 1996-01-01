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С пива на колбасу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ООО "Альтаир", изначально созданное как структура доставки продукции отдельных приморских предприятий, решило заняться производством пищевой продукции. В минувшую пятницу состоялось открытие мясного цеха компании на базе Артемовского пищевого комбината (АГПК).

"Мы решили расширить свой бизнес, - сказал на пресс-конференции, созванной по поводу открытия производства, генеральный директор ООО "АГПК" Олег ЩЕРБАКОВ. - Правда, вначале планировали приобрести предприятие для производства кваса и безалкогольных напитков. В ходе поисков вышли на Артемовский мясокомбинат, который переживал не лучшие времена. Были долги по зарплате рабочим, оборудование устарело, производственные помещения нуждались в срочном ремонте. Тем не менее у предприятия был потенциал в виде сохранившихся квалифицированных кадров. Поэтому в ноябре 2004 г. оно было приобретено компанией "Альтаир". Учредителями ООО "АГПК" выступила группа физических лиц".

Цену, за которую был приобретен бывший мясокомбинат, гендиректор озвучивать не стал, сославшись на коммерческую тайну. Но уточнил, что предприятие не находилось в состоянии банкротства и новым владельцам досталось без долгов.

Присутствовавший на открытии мэр Артема Владимир НОВИКОВ заверил, что администрация будет всячески поддерживать новых владельцев. "Наше главное условие - чтобы новые собственники комбината поставили его на налоговый учет на территории Артема. Второе условие - стабильная зарплата рабочим", - заявил мэр.

Всего на реконструкцию комбината было затрачено более 6 млн руб. Это совсем немного, признался в беседе с корреспондентом "ЗР" исполнительный директор АГПК Михаил ШАЛАНИН. "Осуществляемые инвестиции в реконструкцию и техническое переоснащение колбасного цеха довели производственную мощность комбината до 220 тонн в месяц. Ежедневно комбинат производит свыше 80 наименований продукции. Однако основной принцип нашей работы, на котором мы хотели бы акцентировать внимание, - "брать" мясной рынок не количеством, а качеством", - сказал он.

По словам технологов предприятия, "фишка" комбината - производство колбасы без добавления соевого белка и искусственных коптильных жидкостей. Также здесь установлено оборудование, позволяющее коптить продукцию не на опилках, а на ясеневых брусках.

Ассортимент предприятия охватывает все известные виды продукции, в том числе и деликатесы. В то же время вопрос приобретения сырья еще только предстоит решать. В настоящее время предприятие закупает сырье у крупных мясных оптовиков, в основном импортного производства.

Войти в число компаний, имеющих право на ввоз на территорию РФ в 2005 г. мясного сырья, предприятие не успело, хотя особых волнений по этому поводу руководители АГПК не высказали. В качестве поставщиков сырья рассматриваются местные животноводческие хозяйства. В частности, комбинат заключил договор с Раздольненским совхозом и еще одним крупным животноводческим комплексом в Хабаровском крае.

Присутствующий на открытии председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности администрации края Владимир СВЕТЛОВ заметил, что этот цех стал 34-м предприятием края, специализирующемся на изготовлении готовых к употреблению мясопродуктов.

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