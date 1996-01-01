"Северстальтранс" пустил P&O Ports в ВСК

Один из крупнейших портовых операторов - британская P&O Ports - купила 25% акций ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК), специализирующегося на контейнерном бизнесе на территории Восточного порта. Остальные 75% принадлежат транспортной компании "Северстальтранс".

Таким образом, ВСК станет второй компанией, находящейся в совместном управлении P&O Ports и "Северстальтранса". Первоначально P&O Ports владел 25%-ным пакетом акций контейнерного терминала ЗАО "Восточный международный контейнерный сервис" (ВМКС). Доли P&O и группы "Северстальтранс" в каждой из стивидорных компаний составляют 25% и 75% соответственно.

В 2004 году контейнерные терминалы ВМСК и ВСК обеспечили переработку 290 тыс. TEU (20-футовый контейнер).

Как сообщила пресс-служба "Севертсальтранса", оперативные мощности будут развиваться в соответствии с ростом контейнерооборота в регионе, который в 2000-2004 гг. составил 45%. Потенциальная мощность 4-х причалов, на которых работают ВМКС и ВСК, при полной загрузке оценивается в 800 тыс. - 1 млн TEU. По словам гендиректора компании "Северстальтранс" Константина НИКОЛАЕВА, реализация потенциала российского контейнерного рынка требует консолидации усилий ведущих компаний.