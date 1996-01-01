С Дальзавода на Славянский СРЗ

В понедельник утром произошла смена генерального директора на ОАО "Славянский судоремонтный завод". Как стало известно "ЗР", вместо Валерия АЛЕКСЕЕВА к руководству судоремонтным предприятием приступил Николай БОЛГАР, до недавнего времени исполнявший обязанности генерального директора "Дальзавода".

По информации "ЗР", перемены не приведут к смене собственника и изменению профильной деятельности предприятия. "Все партнеры завода могут быть уверены, что взятые СРЗ обязательства будут выполнены", - утверждают представители предприятия.