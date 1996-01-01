ВРК достанется москвичам?

Вчера, 1 августа, состоялось очередное заседание кредиторов ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" (ВРК), на котором было принято решение о выставлении предприятия на продажу единым лотом за ту же цену - 269 млн руб.

Напомним, что это уже третья попытка продать находящийся в стадии банкротства рыбокомбинат, первые две не увенчались успехом по причине отсутствия заявок на покупку. После того, как два аукциона не состоялись, Арбитражный суд Приморского края продлил конкурсное производство еще на 6 месяцев. Ранее обсуждалась возможность реализации комбината по частям, но собрание кредиторов остановилось на старом варианте, который гарантирует сохранение рабочих мест и профиля предприятия.

По сведениям "ЗР", крупнейший кредитор рыбокомбината, ООО "Грасп", собирается уступить свою долю кредиторской задолженности (79%) неизвестному юридическому лицу. Информация о новом кредиторе появится после совершения сделки, а пока ходят слухи, что он имеет московскую прописку.