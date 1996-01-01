Кавалеровцы уезжают на заработки

Приморский край трудно назвать благополучным в плане ситуации с занятостью населения. Если в городах - Владивостоке, Находке, Артеме, Уссурийске - официальный уровень безработицы составляет 1-3%, то в большинстве районов цифра на несколько порядков выше.

Не является исключением и Кавалеровский, где только по официальным данным работы не имеет более 10% населения. Выход из ситуации нашла служба занятости Кавалеровского района - за последнее десятилетие налажены прочные деловые связи с работодателями из других регионов. Около 300 горняков ежегодно уезжают в Саху (Якутию), Хабаровский край, Магаданскую и Камчатскую области на предприятия горно-рудной промышленности. Не навсегда - на сезонную работу или вахтовым методом. А недавно возможность выехать на заработки появилась и у женщин - их приглашают на путину рыбообрабатывающие предприятия Сахалина.

Об авторе. Марина ГИЦЮК, пресс-секретарь УФГСЗН по Приморскому краю.