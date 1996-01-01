Имитация инноваций

В конце июня во Владивостоке состоялось второе заседание Совета по научно-технической и инновационной политике при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Члены Совета - руководители науки, производства и высшей школы со всего Дальнего Востока, а также высокие, по региональным меркам, чиновники во главе с заместителем полпреда Юрием АВЕРЬЯНОВЫМ, -собрались в малом конференц-зале "Белого дома", чтобы обсудить и утвердить региональную концепцию этой самой инновационной политики.

Надо сказать, что Совет этот был учрежден полпредством на крупном совещании в Хабаровске еще прошлой осенью. То ли для того, чтобы продвигать тезис президента о неизбежности для России инновационного пути развития... То ли, чтобы обобщить имеющийся в регионе опыт, который был бы полезен при разработке инновационного законодательства...

Так или иначе, но уже тогда некоторые скептики из тех, кто "двигает" инновации не "в теории" а на практике, не поверили в дееспособность новой общественной структуры, предположив, что проку от нее не будет. Один "одесский шум", прикрывающий отсутствие реальной работы.

И в этом смысле, надо сказать, второе заседание Совета, при всей серьезности задачи, ожиданий скептиков не обмануло. Во-первых, вся региональная концепция, изложенная в докладе, свелась к изложению "технических" схем инновационной системы на уровне учебника по проектированию инновационной деятельности. Эдакого "воздушного замка", который непонятно кто будет строить и на чьи деньги.

Во-вторых, судя по "обсуждению", большинство присутствующих с проектом "Концепции" познакомились на совещании впервые. А большинство выступающих, как в старые добрые времена, ограничились самоотчетами и констатацией частных отраслевых проблем.

Словом, классическое "галочное" мероприятие, которое, вероятно, можно было бы и не заметить, если бы оно, к сожалению, не отражало действительного отношения дальневосточных властей к развитию высоких технологий.

Без преувеличения можно сказать, что строительство инновационной инфраструктуры в регионе идет, за небольшими исключениями, только стараниями самих ученых. Деньги на ее развитие академические институты и вузы либо зарабатывают сами, либо привлекают извне, не сокращая, а даже увеличивая местную налогооблагаемую базу. По словам председателя ДВО академика Валентина СЕРГИЕНКО, в 2004 г. учеными отделения было подготовлено к внедрению 138 разработок, 72 внедрены. На каждый бюджетный рубль некоторые подразделения академии уже сегодня зарабатывают 2-3 своих.

Второй год по инициативе ДВО РАН действует в регионе программа "Старт", благодаря которой только в этом году федеральные деньги на развитие получили 23 малых научно-технических предприятия. Постепенно создаются отдельные звенья инфраструктуры, такие как Дальневосточное инновационное агентство, инновационно-технологический центр.

Очевидно, что если бы ученые продвигали высокие технологии в кооперации с властью и бизнесом, то у региона были бы сегодня совсем другие политические и экономические перспективы. Примером тому Томская, Новосибирская, Свердловская области и некоторые другие российские регионы.

В Томской области, например, администрация, с одной стороны, ежегодно проводит открытый конкурс за право заключения государственных контрактов на выполнение инновационных проектов общей суммой 2550 тыс. руб. А с другой - выплачивает из бюджета по 100 тыс. руб. тем предприятиям, которые соглашаются сотрудничать с учеными. В результате темпы роста производства у участников эксперимента составляют около 30%, а у прочих - не более 8. Ежегодно здесь проводятся и конкурсы на лучшее инновационное предприятие области. (Не здесь ли, кстати, и возможности удвоения ВВП?)

В Свердловской области еще в 2002 году для инновационных фирм с участием государственной власти создан технопарк "Уральский", за счёт бюджетных средств индивидуальным предпринимателям предоставлено свыше 2 тысяч микрозаймов и пр.

О Новосибирске и говорить нечего. Его успехи в инновационной сфере отмечены Президентом России.

На Дальнем Востоке только Хабаровский край может сегодня считаться счастливым исключением из общего правила. В 2002 году там был принят Закон об инновационной деятельности. И теперь уже не ученые ищут применения своим открытиям, а руководители предприятий бегут к ним за решением своих производственных проблем.

В Хабаровск из Владивостока постепенно смещается, по информации заместителя председателя ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА, инновационная активность ДВО РАН. Ведь приморский губернатор, со слов вице-губернатора Виктора ГОРЧАКОВА, не жалует рискованные бизнес-проекты и предпочитает вкладывать деньги только со 100% гарантией их возврата. А приморские ученые - бизнесмены плохие и дать таких гарантий не могут. Так что в перспективных планах администрации Приморья предполагается лишь создание венчурного фонда. И то, на какие деньги - пока неизвестно.

Это верно. Выгодно продать товар - отдельный талант. И не к каждому кандидату наук или доктору (будь он даже доктором философии) он прилагается. Но, возвращаясь к опыту Томска сотоварищи, можно заметить, что тамошние руководители и не швырялись большими бюджетными деньгами. Они находят для продвижения инвестиций недорогие управленческие решения, заинтересовывают предприятия самим обращаться к ученым за советом.

В Приморье пока все наоборот. Примером тому так называемые "Технологические встречи", организованные ДВО РАН для руководителей и главных специалистов предприятий и организаций. Первая состоялась в пятницу, 8 июля, и называлась "Энергосберегающие технологии и оборудование XXI века для ЖКХ". Планировалось, что производственники расскажут ученым о своих проблемах, а те, в свою очередь, смогут предложить им решения.

Не получилось. Гости, которых должно было быть большинство, явились на встречу в количестве нескольких человек и потерялись среди хозяев. Так что в результате ученые из институтов ДВО и вузов в очередной раз просто обменялись информацией о своих последних достижениях в области малой энергетики - тепловых насосах, солнечных батареях, ветровых установках. Все они, заметим, не в чертежах только существуют, а уже силами тех же ученых кое-где дают конкретный экономический эффект.

Вместо ожидаемого вице-губернатора на встречу прибыл заместитель руководителя краевого департамента ЖКХ. Господин этот добросовестно высидел все 3 часа за тем только, чтобы в конце поблагодарить ученых за информацию и предложить им чаще встречаться в будущем. Ни одного мало-мальского предложения от имени своего ведомства он не сделал, ни одного вопроса не задал...

- Проблема в том, - считает директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН, академик Петр БАКЛАНОВ, - что в инновациях российские бизнесмены пока что не заинтересованы. В отличие от западных коллег, где инновации - основной фактор экономического развития, у наших и без инноваций навалом гораздо менее рискованных возможностей. Можно заморозить зарплату, можно скрыть налоги, можно отнять бизнес у конкурента, поучаствовать в приватизации госсобственности, подкормиться от бюджета...

Инновации объективно нужны обществу в целом, народу, государству. Да вот только власть российская на всех уровнях давно уже кормится от бизнеса. И не заглядывает даже на несколько лет вперед...

К слову, замечено, что высокие технологии в России активнее всего развиваются в регионах, небогатых сырьевыми ресурсами. Исключение - Урал. И, наоборот, есть сырьевые ресурсы - нет инноваций. Как и в мировом хозяйстве.

Справедливости ради, следует отметить, что итоговое "Решение", которое было принято Советом по научно-технической и инновационной политике, получилось осмысленнее "Концепции". Как будто эти два документа готовили совершенно незнакомые между собой люди." В "Решении" обозначены и приоритетные направления инноваций: освоение шельфа, биотехнологии, энергетика... Последовательно перечислены конкретные шаги по созданию инфраструктуры... Вот только взяться за это можно будет только тогда, когда Правительство РФ, Федеральное Собрание и президент примут Закон об инновационной деятельности...

Было бы, конечно, неплохо, если бы они, скажем, определили еще и госзаказ губернаторам на реализацию некоторых инновационных проектов с использованием поддержки из стабилизационного фонда...

Будем ждать? Пока же Совет только "рекомендовал" субъектам федерации сформировать механизм государственного заказа; включить в проекты бюджетов на 2006 г. финансирование мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, формирование и финансирование программ инновационного развития региональной экономики. Срок до 31 декабря 2005 г.

Будет ли от этих рекомендаций толк? Несомненно: полпред сможет благополучно отчитаться перед президентом.