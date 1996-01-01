Приморское управление ФАС недовольно рекламщиками

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю подвело итоги своей деятельности за 1 полугодие 2005 г. Всего за 1 полугодие было рассмотрено 61 заявление хозяйствующих субъектов по признакам нарушения антимонопольного законодательства, проведено 38 проверок. В целях пресечения нарушений возбуждено 21 дело и выдано 13 предписаний по прекращению нарушений.

Рассмотрено 19 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 595 тыс. руб. Как и прежде, пальму первенства по числу жалоб держит ОАО "Дальэнерго". Правда, несколько изменился характер нарушений. Если в прошлом году преобладали нарушения в части навязывания абонентам невыгодных условий договоров энергоснабжения, то в текущем периоде - это выдача потребителям электрической энергии неприемлемых технических условий на присоединение к сетям энергокомпании и в связи с этим необоснованное требование уплаты финансовых средств.

А вот количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и управления всех уровней сократилось (23 за аналогичный период прошлого года против 10 нынешних). В крае в основном соблюдаются нормы антимонопольного законодательства при осуществлении закупок для государственных нужд и нужд местного самоуправления. В текущем периоде управлением рассмотрено 12 проектов конкурсной документации. Конкурсный подход к закупкам товаров и услуг за счет средств краевого и местных бюджетов позволяет обеспечить равный доступ участников рынка к бюджетным средствам и дает их реальную экономию. Управлением начата широкомасштабная проверка субъектов оптового и розничного рынка энергетики на предмет раскрытия информации о своей деятельности в соответствии со стандартами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Кроме того, в поле зрения антимонопольного органа находятся и другие субъекты естественных монополий - операторы электрической телефонной связи и морские порты.

Организации, занимающееся рекламной деятельностью, по-прежнему любят нарушать базовый Закон "О рекламе". По сравнению с прошлым годом увеличилось количество зафиксированных нарушений законодательства о рекламе - 45 против 39 в I квартале 2004 г. За допущенные нарушения привлечены к административной ответственности 18 юридических и должностных лиц с наложением штрафов на сумму102 тыс. руб. Не соблюдаются нормы Закона "О рекламе" как при размещении наружной рекламы, так и рекламы в различных СМИ. В настоящее время ведется проверка законности размещения рекламы на рекламных конструкциях, установленных по Некрасовскому путепроводу.

По материалам пресс-службы ФАС.