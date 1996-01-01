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Консультант из местных
Россию захлестнула волна спроса на консультантов, пришедшая на смену той, что наблюдалась после финансового кризиса 1998 г., когда многие отечественные компании хотели грамотно распорядиться возникшими конкурентными преимуществами и повысить эффективность бизнеса. Сейчас эти возможности практически исчерпаны: конкуренция на рынке обостряется. В то же время интерес к консалтингу, в том числе стратегическому и интеллектуальному, начинает проявлять средний бизнес. На консалтинговом рынке идет формирование универсальных компаний, с другой направленностью: специализация консультантов в узких областях IT, управленческом консультировании, финансах, кадрах, тренингах и многом другом.
А каков рынок консалтинга в Приморье? Повторяет ли он общероссийские тенденции или, как часто бывает, идет своим путем? Какие виды консалтинга востребованы более всего? С какими проблемами сталкиваются местные специалисты? Об этом корреспонденты "ЗР" побеседовали как с представителями экспертного сообщества, так и с независимыми экспертами. Первый наш собеседник - директор консалтингового агентства IMC (IMCommunications), член Российской гильдии маркетологов Лариса ЛОВУШКИНА.
- Что сейчас происходит на приморском рынке консалтинговых услуг?
- Консалтинг многолик: за 5 лет появились узкопрофильные компании в сфере финансового консультирования, аудиторских, информационных и прочих услуг. Есть услуги консалтинга в компаниях, занимающихся брендингом, рекламными и информационными технологиями, маркетинговыми исследованиями. Появились на рынке услуги профессиональных бизнес-психологов, адвокатов, юристов и много еще чего. Но рынок еще не развит. Серьезно говорить о рынке консалтинга в Приморье я бы не стала. Мы не чувствуем конкуренции! Наберите на справке 516 "консалтинговые компании" и посмотрите, какую информацию вам выдадут.
Наш рынок сильно отличается не только от московского, но и от других западных рынков. У нас есть не только компании, но и отдельные бизнес-консультанты. В чистом виде консалтинг у нас не продается, так как сегодня нет соответствующего масштаба бизнеса, способного обеспечить стабильный поток заказов. Да и во многих сегментах других приморских рынков тоже отсутствует конкуренция.
Почему я так считаю? Потому что компании могут себе позволить не принимать решения БЫСТРО. Отсюда их слабая оснащенность программными продуктами, позволяющими оперативно управлять бизнесом. Нет необходимости! У меня нет и у других нет. У нас, как в анекдоте: сдохнет или осел, или султан. Можно сидеть и наблюдать. Поэтому слабо востребованы консультанты, которые помогают быстро принять решение и получить за счет этого хода конкурентное преимущество, а соответственно, и большую прибыль, к которой так все стремятся.
Поэтому у нас нет ни одной крупной комплексной консалтинговой компании, и многие специализируются на одном-двух направлениях, а в случае сложной задачи собирают специалистов под проект.
- За рубежом консалтинг - бизнес высокодоходный. А у нас?
- Гонорары местных консультантов намного меньше, чем платят на западе России. Хотя у нас уже немало специалистов, которые доросли до высокого уровня компетентности. Поэтому консалтинговые компании вынуждены зарабатывать другими продуктами - бизнес-семинарами, маркетинговыми исследованиями, разработкой сайтов, работой на выборах и т.д.
Иногда предпрниматели прыгают через головы местных спецов и обращаются в Москву, а в итоге платят гораздо больше за то же качество работы. Столичные эксперты трясут дипломами, но на практике не отличаются по квалификации от наших и совершенно не знают местную специфику. У нас работа с клиентами начинается даже не с консалтинга, а с обсуждения проекта на уровне идеи. Сейчас участились случаи, когда местных консультантов приглашают работать в Москву, Санкт-Петербург. Нет пророка в своем отечестве!
- Почему иногда заказчик разочаровывается в услугах консультанта?
- Причины могут быть разные. Приглашая консультанта в фирму, нужно отдавать себе отчет, что всем придется много работать. Это - игра в одни ворота. Консультант заинтересован в результате не меньше чем заказчик. Репутация и имя на рынке консалтинга стоят дорого. На их зарабатывание уходит порой вся жизнь. И те, кто сегодня работает всерьез, этику бизнеса соблюдают, в том числе и конфиденциальность.
Редко бывает так, чтобы проблема была сосредоточена только в одной болевой точке. Приходится анализировать массу факторов. Нужны доверие и открытость. Как в больнице: чтобы тебе поставили правильный диагноз, надо сдать множество анализов. А если часть информации утаивается, объективность оценки невозможна, а значит, и рекомендации по решению проблемы бессмысленны.
Другая причина - непоследовательность заказчика. Получив проект реорганизации или оптимизации, маркетинговую стратегию или другой продукт, руководитель понимает, что дальше нужно претворять это в жизнь, вносить изменения, делать кадровые перестановки, менять схему работы, и ему становится страшно. Хочется покоя. А консультант не бог. Он не может сделать работу за руководителя. И все.
- Часто заказчики спрашивают у вас: что вы мне гарантируете?
- А кто у нас в государстве хоть что-нибудь гарантирует? Конечно, есть ответственность консультанта за качество работы, которые он осуществляет по контракту, но... Он доходит с заказчиком до определенной точки, вырабатывает комплекс мер, а реализовывает это клиент. А ему где-то времени не хватило, где-то средства потребовалось выдернуть на другие (срочные!) задачи, где-то еще что-то упустили, а в итоге получилось не то, что обещал консультант. И заказчик делает вывод - плохой консультант. А где зона ответственности клиента?
Консультанты заинтересованы в результате. Нужны точки контроля и консалтинговое сопровождение проекта, но у нас на это редко соглашаются, так как это - совсем другие деньги. В центре и на западе - нормальная практика, когда консультанту выплачивают не только гонорар, но и процент с полученной в результате работы прибыли. А мы сталкивались, что тебе пообещают, а потом показывают баланс, где прибыли нет. А как проверишь? Предприятие процветает, а в балансе - нули. Чтобы видеть деньги, надо их контролировать. Поэтому консультанты ограничивают зону своей ответственности на проектном этапе. Образуется замкнутый круг: теряют все - и предприниматели, и консультанты.
Но радует то, что таких случаев становится все меньше. За последнее время все больше успешных проектов. Компании видят эффективность сотрудничества и обращаются повторно. Есть одна закономерность: чаще обращаются компании, где руководителям до 35 лет и они, как правило, успешнее других, и их компании очень быстро развиваются.
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