Adibasу поставят заслон

В ДВТУ прошел брифинг, посвященный пресечению незаконного оборота через границу объектов интеллектуальной собственности. Этой актуальной для всех развитых стран проблемой в Дальневосточной таможне занимается отдел торговых ограничений и экспортного контроля (ОТОЭК).

По оценке международной торговой палаты (МТП), торговля контрафактной продукцией в мире составляет от 5 до 7% от объема всей международной торговли, что в денежном выражении составляет порядка $ 300 - 400 млрд в год. С принятием нового Таможенного кодекса таможенные органы получили право приостанавливать выпуск товаров на срок до 10 дней по признакам его контрафактности. Однако приостановление выпуска товаров осуществляется лишь в отношении товарных знаков, зарегистрированных в реестре ФТС.

Сейчас в реестре 457 товарных знаков, причем около 60% из них принадлежит российским компаниям, и есть даже один Владивостокский -рыбные продукты Dalpico. С начала действия нового Таможенного кодекса дальневосточные таможенники уже 6 раз принимали решение о приостановлении выпуска контрафактных товаров. Во Владивостокской таможне были зарегистрированы 4 случая в отношении кофе Nestle производства Ю. Кореи и 1 случай в отношении упаковочных пакетов из КНР, маркированных товарным знаком Dalpico.

"В случае обнаружения признаков контрафактности перемещаемых через границу товаров таможенные органы ставят в известность об этом правообладателя и импортера. В случае если правообладатель товарного знака против перемещения этих товаров, то они подлежат конфискации", - объясняет действия таможенников начальник отдела ОТОЭК Галина ЩЕРБИНА.

Дело в том, что не все правообладатели агрессивно настроены к контрафакту, к примеру владелец торгового знака Nestle не имел ничего против южнокорейского кофе, и все 4 приостановленные партии были оформлены в надлежащем порядке.

Примерно такая же ситуация сложилась и с упаковкой Dalpico - владельцы товарного знака вовремя не поставили импортера в известность о внесении в реестр ФТС и после формальной процедуры товар был выпущен, а данные об импортере были внесены в реестр. Другое дело, когда таможня находит настоящий контрафакт, как это случилось в Благовещенской таможне.

Здесь 16 июня один из участников ВЭД представил к таможенному оформлению "туфли летние женские с верхом из полимерного материала" марки "До Хао". В результате досмотра этой товарной партии таможенники установили недостоверное декларирование и наличие на обуви товарных знаков Nike и Adidas. При перемещении такого товара необходимы документы, разрешающие использование торговой марки, однако в данном случае владелец обуви их не имел. Представитель фирмы Nike подтвердил это в заявлении, отметив, что это первое столь крупное задержание товара, маркированного товарным знаком Nike в России.

В результате сотрудниками Благовещенской таможни был составлен протокол об административном правонарушении по факту ввоза более 5 тыс. пар обуви с нарушением прав владельца товарного знака Nike, дело передано в суд. Согласно законодательству, нарушителя авторских прав ждет штраф от 30 до 40 МРОТ с конфискацией предмета правонарушения.

В заключение брифинга таможенники предложили владельцам товарных знаков пройти их бесплатную регистрацию в реестре ФТС. Тогда таможенники станут еще одной преградой на пути интеллектуальных пиратов. Причем контрафактным для них считается совпадение в названии до 1 знака.