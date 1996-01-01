Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Adibasу поставят заслон
В ДВТУ прошел брифинг, посвященный пресечению незаконного оборота через границу объектов интеллектуальной собственности. Этой актуальной для всех развитых стран проблемой в Дальневосточной таможне занимается отдел торговых ограничений и экспортного контроля (ОТОЭК).
По оценке международной торговой палаты (МТП), торговля контрафактной продукцией в мире составляет от 5 до 7% от объема всей международной торговли, что в денежном выражении составляет порядка $ 300 - 400 млрд в год. С принятием нового Таможенного кодекса таможенные органы получили право приостанавливать выпуск товаров на срок до 10 дней по признакам его контрафактности. Однако приостановление выпуска товаров осуществляется лишь в отношении товарных знаков, зарегистрированных в реестре ФТС.
Сейчас в реестре 457 товарных знаков, причем около 60% из них принадлежит российским компаниям, и есть даже один Владивостокский -рыбные продукты Dalpico. С начала действия нового Таможенного кодекса дальневосточные таможенники уже 6 раз принимали решение о приостановлении выпуска контрафактных товаров. Во Владивостокской таможне были зарегистрированы 4 случая в отношении кофе Nestle производства Ю. Кореи и 1 случай в отношении упаковочных пакетов из КНР, маркированных товарным знаком Dalpico.
"В случае обнаружения признаков контрафактности перемещаемых через границу товаров таможенные органы ставят в известность об этом правообладателя и импортера. В случае если правообладатель товарного знака против перемещения этих товаров, то они подлежат конфискации", - объясняет действия таможенников начальник отдела ОТОЭК Галина ЩЕРБИНА.
Дело в том, что не все правообладатели агрессивно настроены к контрафакту, к примеру владелец торгового знака Nestle не имел ничего против южнокорейского кофе, и все 4 приостановленные партии были оформлены в надлежащем порядке.
Примерно такая же ситуация сложилась и с упаковкой Dalpico - владельцы товарного знака вовремя не поставили импортера в известность о внесении в реестр ФТС и после формальной процедуры товар был выпущен, а данные об импортере были внесены в реестр. Другое дело, когда таможня находит настоящий контрафакт, как это случилось в Благовещенской таможне.
Здесь 16 июня один из участников ВЭД представил к таможенному оформлению "туфли летние женские с верхом из полимерного материала" марки "До Хао". В результате досмотра этой товарной партии таможенники установили недостоверное декларирование и наличие на обуви товарных знаков Nike и Adidas. При перемещении такого товара необходимы документы, разрешающие использование торговой марки, однако в данном случае владелец обуви их не имел. Представитель фирмы Nike подтвердил это в заявлении, отметив, что это первое столь крупное задержание товара, маркированного товарным знаком Nike в России.
В результате сотрудниками Благовещенской таможни был составлен протокол об административном правонарушении по факту ввоза более 5 тыс. пар обуви с нарушением прав владельца товарного знака Nike, дело передано в суд. Согласно законодательству, нарушителя авторских прав ждет штраф от 30 до 40 МРОТ с конфискацией предмета правонарушения.
В заключение брифинга таможенники предложили владельцам товарных знаков пройти их бесплатную регистрацию в реестре ФТС. Тогда таможенники станут еще одной преградой на пути интеллектуальных пиратов. Причем контрафактным для них считается совпадение в названии до 1 знака.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова