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За умышленное банкротство - 107 миллионов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Редчайший факт из практики арбитражного правосудия России: за преднамеренное банкротство военного предприятия подверглись суровому наказанию Министерство обороны и Росимущество (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом). Недавно по решению Московского арбитражного суда с них солидарно взыскано 107 миллионов рублей в пользу 287-го отдела торговли Управления торговли ТОФ. Новость наверняка обрадует многочисленных кредиторов предприятия, ставшего жертвой чиновников в погонах и без.

Но самым сложным в этой истории было даже не наложение на правительственные органы денежного начета, хотя московская Фемида очень тяжело шла к принятию решения (несколько раз дело пересматривалось). Самым трудным было доказать их обоюдный умысел в разрушении флотского отдела торговли. И с этой задачей блестяще справился Приморский арбитражный суд, хотя ответчики чуть ли из мундиров не выпрыгивали, чтобы оправдаться перед законом.

Еще в апреле 2002 года судебная коллегия под председательством Нины КЛЮЧНИКОВОЙ установила, что полная утрата платежеспособности ГФП "287-й отдел торговли" наступила после того, как у него было изъято все ликвидное, рентабельное движимое и недвижимое имущество. Тем самым учредители госпредприятия - Минобороны и Мингосимущество - искусственно лишили его возможности рассчитаться по своим долгам. Отдел торговли был признан несостоятельным (банкротом), и на предприятии введено конкурсное производство.

Все попытки министерств оспорить судебный акт в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях провалились. Крайне неприятное для них решение Приморского АС было оставлено в силе. На него, собственно, и опирались в Московском арбитражном суде, вынося вердикт о привлечении виновных в банкротстве к материальной ответственности.

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