Маленький мальчик нарушает правила - водит машину, смотрит эротику, обижает девочек, не слушается учителей. И на все замечания отвечает: "А мне мама разрешила!" Разумеется, все хотят увидеть маму. И вот ребенок, смутивший весь мир, добирается до двери родительской спальни. С невинным вопросом: "Мама, можно я закину котика в барабан стиральной машины?" Из-за двери слышится эмоциональное: "Да-да-да!!!" Счастливый паренек убегает творить шалости. На экране появляются титры: "Лучшие презервативы такие-то".

Тысячу и одну подобных историй смогли увидеть те, кому мама действительно разрешила прийти на фестиваль юмора и эротики в рекламе. Обещанное рекламной группой "Оникс" шоу докатилось-таки до Владивостока. А представил лучшие работы участников "EPICA AWARDS" и "LEAF" Максим ПЛЮСНИН. Именно он сотоварищи в 1994-м устроил в московском театре эстрады первую "Ночь пожирателей рекламы", и теперь она шагает по России, пользуясь огромной популярностью.

Сегодня Максим - официальный представитель фестивалей "EPICA AWARDS" и "LEAF" в России и странах СНГ. Оба этих фестиваля известны, престижны и уважаемы в кругах, имеющих отношение к рекламному бизнесу. Последние несколько лет свои работы отправляют туда и российские рекламисты. Жюри конкурсов оценивает, прежде всего, креатив участников и качество исполнения. Причем неважно, каков бюджет роликов. Главное - свежесть и новизна в подаче материала. Именно это позволило в 1998 году новосибирским рекламистам получить приз за работу "Магазин "Сантехника". А стоило их творчество чуть больше трехсот долларов! В 2004 году в "EPICA AWARDS" главный приз в номинации "Лучший видеоролик" получил наш "Космонавт", жующий "Орбит". Но, как сообщил на пресс-конференции Максим Плюснин, российским творцам все еще тяжело конкурировать с западными коллегами. Слишком недавно слово "реклама" вошло в нашу жизнь. Для сравнения - в последней "EPICA AWARDS" участвовало 635 рекламных агентств, среди них 80 немецких, чуть больше французских и всего 13 российских!

Тем не менее мы не сдаемся и стремимся к успехам. Особенно удается российским креаторам реклама с клубничкой. Всего четыре раза проходил в Португалии международный фестиваль эротической рекламы "LEAF", и трижды наши получали призы. "Фиговым листом" были награждены видеоролики "Сок Я. Подружка", "Спрайт. Красная площадь", печатный календарь "Куриный плейбой" для компании "Моссельпром". Самыми эротичными, правда, считаются итальянские рекламисты. Лучшими печатными работами фестивалей можно было вдоволь налюбоваться в фойе "FESCO HALL". Они притягивали взор не только профессиональных рекламистов, но и обычных зрителей. Если телевизионные ролики, признанные победителями, мы-таки видели, то веселой, яркой, образной печатной и наружной рекламы в городе совсем не много.

Вообще же фестиваль получился. Приятно, что именно Владивосток открывал фестивальный тур. Вскором времени ролики увидят и в других городах России: аналогичные показы пройдут в Красноярске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, а закончит коллекция своё путешествие в Санкт-Петербурге.

Для скептиков, были в зале и такие, сообщу: отлично уже то, что нас просветили. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что есть эталон юмора и эротики в рекламе. А еще желающие смогли проверить свой глазомер, оценивая "на глазок" длину кинопленки, загримироваться и попробовать себя в роли комического киногероя. И даже победить в конкурсе эротических вздохов. Честно скажу, вздыхали слабовато. Но ведь и на подобном фестивале были впервые! Так что все у нас еще впереди. Главное, чтобы мама нам разрешила да рекламная группа "Оникс" смогла!