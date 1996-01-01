На каком языке разговаривать бизнесу и власти?

За последние два года работы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) удалось достичь успеха в решении многих проблем отрасли в регионе. Основная причина этого - взаимодействие бизнеса и власти, считает глава АРПП Дмитрий ГЛОТОВ. Он рассказал журналу "Коммерсант-Власть" об опыте Ассоциации в организации диалога между чиновниками и руководителями предприятий.

- Чего удалось добиться АРПП за время своего существования?

- Самое главное, что Ассоциация выстроила четкую систему взаимоотношений с властью. Как результат - объем налоговых отчислений рыболовецких предприятий Приморья в прошлом году вырос более чем в 2 раза, а средняя зарплата в отрасли - на 37 процентов.

Мы принимали участие в подготовке доклада губернатора Дарькина о мерах по развитию и повышению конкурентоспособности рыбной промышленности России. На основании этого документа президент Путин дал поручения правительству разработать меры, необходимые для повышения эффективности работы отрасли. Положения доклада Дарькина нашли отражение в Законе о рыболовстве. Но для того чтобы он заработал в полную силу, надо принять еще целый ряд нормативно-правовых актов. Такая работа ведется, и мы в ней так же активно участвуем.

Нужно решить проблему разграничения районов промысла на прибрежное рыболовство (в пределах 12 миль) и исключительную экономическую зону (до 200 миль). Искусственное разделение единого промыслового запаса привело к тому, что рыбаки не могут нормально работать, а прибрежные квоты не выбираются. Кроме того, серьезным направлением работы для Ассоциации является борьба с браконьерством. Ведь ко всему прочему браконьерство разрушает рынок. По нашим данным, падение стоимости по некоторым видам продукции составляло до 70%. И добросовестные предприятия, которые платят налоги, заработную плату, вынуждены продавать свою продукцию по заниженным ценам и терпеть убытки.

Для борьбы с браконьерами был создан совет при губернаторе. АРПП организовала дополнительные патрули, а предприятия Ассоциации предоставили для них суда. На период патрулирования резко сократилось число браконьерских судов, и в Корее ощущался дефицит живого краба. Но, конечно же, от этой проблемы невозможно избавиться сразу. Она должна решаться на государственном уровне и, несомненно, при поддержке рыбаков.

- Серьезная проблема для всего рыбохозяйственного комплекса России - старение судов. Как вы собираетесь ее решать?

- Износ судов сейчас составляет в среднем 60-80%. Понимая, чем это грозит, наша Ассоциация создала проект судна, на котором было бы удобно работать всем рыбакам Приморья. Для обсуждения проекта собирались рабочие группы, в которые входили руководители и инженеры судостроительных и рыбохозяйственных предприятий. Важно, что нас поддержали власти. Законодательное собрание Приморского края по инициативе губернатора приняло законопроект, который позволил освободить от налога на имущество те средства рыбохозяйственных предприятий, которые направляются на строительство флота на судостроительных заводах нашего региона. К реализации проекта удалось подключить банки Приморья и лизинговую компанию, предоставившую выгодные финансовые условия. Недавно на заводе "Звезда" начали строить первое рыбопромысловое судно серии РС-450.

- Вы рассматриваете возможности привлечения иностранных банков для финансирования этого проекта?

- Мы рассматриваем любые возможности привлечения "дешевых" денег. Но, по требованиям иностранных банков, у заемщика должна быть определенная структура баланса, которой наши отраслевые компании не обладают. Для того чтобы предприятия привели свою финансовую отчетность в соответствие с мировыми стандартами, необходимо внести изменения в законодательство, создать комфортные условия для развития бизнеса. На все это уйдет время, а работать нам нужно сейчас. Поэтому пока мы общаемся с российскими банками: они знают специфику нашей отрасли и могут просчитать риски.

- Как долго, на ваш взгляд, рыбная отрасль сможет прожить без изменений?

- Во-первых, если не будет условий для массового обновления флота, завтра нам придется приобретать дорогие иностранные суда. А во-вторых, мы рискуем стать заложниками экономической глобализации. Не сможем конкурировать на рынке с иностранными компаниями: у них более длинные деньги, дешевые кредиты, четкие условия развития бизнеса, которые обеспечиваются им со стороны их государств. Наши ресурсы будут скупать иностранные компании. И эта тенденция существует уже сейчас. Японцы, китайцы, корейцы пытаются приобретать российские предприятия на Дальнем Востоке. Нас воспринимают как сырьевой придаток. Мы, конечно, приветствуем инвестиции, но нельзя путать их с захватом ресурсов. Или мы сделаем рыбную отрасль конкурентоспособной, или придется работать на интересы других стран. Нужно на государственном уровне принять определенные меры, которые бы ограничили вывоз сырья. Надо стремиться к тому, чтобы вся рыба, выловленная в российской экономической зоне, перерабатывалась на территории России. Необходимы условия для организации рыбоперерабатывающих комплексов на нашей территории.

- Сколько времени и денег потребуется для создания переработки на территории России? Задача кажется маловыполнимой.

- Здесь я бы с вами поспорил. Наш ресурс, добываемая рыбопродукция, не является конкурентным. Мы спокойно можем перерабатывать его на территории России и конкурировать с другими странами. К тому же никто мне не докажет, что себестоимость продукции, произведенной в Норвегии, меньше, чем в России. Стоимость рабочей силы там выше, и налогооблагаемая база на порядок больше, чем у нас. А Китай нам не конкурент в плане ресурсной базы. Создав нормальную площадку для развития производства на территории России, мы получим новые рабочие места, дополнительные производственные мощности, увеличим налоговые отчисления. Вот реальная возможность вдвое увеличить валовой продукт в рыбохозяйственном комплексе за пять лет.

Для начала надо упростить порядок оформления рыбной продукции и судов в российских портах соответствующими службами - пограничной, таможенной, ветеринарной. При условии, что производство будет выгодным, оно может вырасти за полгода, а ведь каждое предприятие дает 300-400 рабочих мест. Думаю, это вопрос не только продовольственной безопасности, как совершенно справедливо отметил премьер-министр Фрадков на последней Морской коллегии. Это одна из идей российской геополитики. Все-таки Дальний Восток не густонаселенная территория, людям тут довольно непросто жить. Чтобы им здесь хотелось остаться, необходимо предоставить условия. Так что создание рыбоперерабатывающих предприятий - это задача государственного значения.

- Каким образом АРПП планирует донести эти идеи до представителей власти?

- Для объединения усилий рыбаков и власти мы участвуем в организации Второго Дальневосточного рыбного форума. Он проводится во Владивостоке в сентябре этого года под патронажем Министерства сельского хозяйства, Федерального агентства по рыболовству и губернатора Приморского края. На форум приглашены руководители рыбохозяйственных предприятий не только Дальнего Востока, но и наших западных регионов - Мурманска, Архангельска, Калининграда. Будут представлены Норвегия, Исландия, Япония. На форуме обязательно будут присутствовать представители государства, от которых зависит инвестиционная привлекательность отрасли. Одна из наших задач сейчас - создать площадку для общения между ассоциациями, регионами, бизнесменами и властью.