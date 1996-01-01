"Приморский газ" сменил гендиректора

Совет директоров ОАО "Приморский газ" избрал генеральным директором компании Владимира ПАХОМОВА. Его предшественник Владимир ЩЕГОЛЕВ возглавлял компанию с 2001 г.

В совет директоров АО, избранный на годовом собрании акционеров в июне, вошли 7 человек, в том числе генеральный директор инвестиционной компании "Брок Ко" Фуад КАФАРОВ, его заместитель Олег ГОРКАВЦЕВ и директор Дальневосточного морского государственного заповедника Андрей МАЛЮТИН.

Акционеры также приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2004 г. из расчета 60 рублей на одну акцию номиналом 1 руб. АО "Приморский газ" в 2004 г. в сравнении с 2003 г. снизило чистую прибыль на 40%, до 7,709 млн руб.