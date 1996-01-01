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Магнитке не удалось войти в "дело об акциях ВМТП"
Судьба госпакета акций ОАО "ВМТП" прояснится 16 августа, когда Приморский арбитражный суд начнет разбирательство спора по существу. До этого в течение девяти месяцев шла подготовка к процессу, перемежаемая попытками ответчика - Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ, Росимущество) - добиться отмены мер, принятых судом в обеспечение заявления работника порта Юрия НАЙДЕНОВА. Пока идет тяжба, Росимуществу запрещено исполнять собственное распоряжение о продаже 20% акций ОАО, находящихся в федеральной собственности.
Старший диспетчер Найденов добивается полной отмены ведомственного акта, признания его недействительным с момента принятия, то есть с 14 октября 2004 г. Возмущение Юрия Марковича вызвали планы Агентства сбыть весь госпакет акций (353 116 400 штук) на открытом аукционе и единым лотом по начальной цене 175,8 млн руб. Не было принято в расчет, что ровно половина ценных бумаг включена в Фонд акционирования работников предприятия, предназначенный исключительно для акционеров-портовиков.
Воплотись задумка московских приватизаторов в жизнь - и Найденов со товарищи лишатся законного права прикупить немного акций из своего ФАРПа! Что примечательно, порт с таким выводом согласен, хотя и является вторым ответчиком по делу (Найденов считает его также виновным в создавшемся положении). Но не все акционеры солидарны с Юрием Марковичем.
Например, Магнитогорский металлургический комбинат, владеющий крупным пакетом акций ВМТП, как раз очень заинтересован в проведении открытых торгов именно по сценарию Росимущества. Об этом представитель комбината А. СЕНДОВСКИЙ недвусмысленно заявил в ходе судебных слушаний 14 июля, огласив ходатайство о привлечении комбината к участию в деле в качестве 3-го лица на стороне ответчика. Основания? "В соответствии с утвержденным бизнес-планом и объявленными условиями конкурса, комбинат уже осуществил все необходимые действия и мероприятия для участия в этом конкурсе", - честно признался посланец ММК. И далее: "Если оспариваемое распоряжение будет признано недействительным, то комбинат лишится возможности участия в аукционе по продаже акций и не сможет заключить с ответчиком соответствующий договор купли-продажи?" На судью Людмилу ЗИНЬКОВУ, разбирающую дело, аргументы металлургов впечатления не произвели, и она ходатайство отклонила.
Мнение Росимущества осталось неизвестным, поскольку его представитель в суд не явился. Впрочем, это мелочи. Гораздо важнее знать, изменилась ли позиция Агентства по вопросу правомерности распоряжения №532-р "Об условиях приватизации акций ОАО "ВМТП"? Особенно после двойного поражения в битве за отмену обеспечительных мер - в апелляционной и кассационной инстанциях.
По сути, федералам подан сигнал, что "условия" нуждаются в корректировке. Никто ведь не против приватизации государственной доли уставного капитала. Только разделите ее, как положено, на две части по 10% и продавайте. Акции из ФАРПа - работающим в порту акционерам. Остальное - на открытом аукционе, хоть той же Магнитке. Неужели для того, чтобы сделать все по закону и справедливости, требуется решение суда?
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