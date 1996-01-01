Питерские пришли на нашу арматуру

2004 г. ОАО "Аскольд" завершило с небольшой чистой прибылью - 299 тыс. руб., но дивиденды акционерам решено не выплачивать: коэффициент ликвидности ниже нормы. Более подробно о ситуации на заводе "ЗР" рассказал заместитель генерального директора ОАО "Аскольд" по общим вопросам Юрий СМИРНОВ.

- В состав совета директоров избрано 7 человек из 11 кандидатов. В том числе выбраны 4 новых члена совета - это гендиректор питерского ООО "Тритмэнт" Константин ШУМИЛИН и один из представителей этого предприятия Юрий МИРОШНИКОВ; гендиректор московского ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс" Олег ВОЛКОВ и коммерческий директор этого ЗАО Вадим БОНДАРЕНКО. Фирма "Тритмэнт" занимается комплектацией гражданского судостроения и оптовыми поставками судового оборудования по всей стране, "Спецкопмлектресурс" - комплектацией военного судостроения и торговлей. Эти компании обслуживают весь северо-западный регион России.

Остальные акционеры остались прежние - это теперь уже бывший гендиректор завода "Аскольд" Павел БОГДАНОВСКИЙ, бывший председатель совета директоров Виталий ЗУЕВ и Юрий СМИРНОВ. Председатель совета пока не избран: в день проведения собрания Константин Шумилин и Павел Богдановский выехали в Питер для участия в военно-морском салоне - международной выставке военно-морской техники, где презентовалась и продукция нашего завода. В целом трем акционерам - "Тритмэнту", "Спецкомплектресурсу" и Павлу Богдановскому принадлежит 53% акций "Аскольда". Остальные акционеры - физические лица.

- С приходом новых акционеров ситуация у вас улучшилась?

- Да, не зря же они вложили в покупку акций деньги. Уже в этом году только на судовую арматуру у нас есть заявки на 130 млн руб., объем заказов на арматуру вырос на 40% сравнительно с прошлым годом. А общий годовой бюджет составит 200 млн - на 40% больше прошлогоднего. Важно, что наши новые партнеры делают предоплату за продукцию: заводу не хватает оборотных средств.

- Каковы итоги прошлого года?

- Продукции в прошлом году в действующих ценах выпустили на 23,9 млн больше, чем за 2003 г., то есть на 25,5% больше. Всего продукции реализовано на 130,7 млн руб. без учета НДС, что на 17,9% больше уровня 2003 г. Денежных средств на расчетный счет предприятия поступило 165 млн руб. Это и за счет продукции и услуг, и за аренду. Средняя зарплата за год выросла на 29,5% - от 3,3 тыс. руб. до 4,2 тыс. на 1 января 2005 г. Сегодня она составляет уже 4,7 тыс. руб. В соответствии с колдоговором выдаем текущую зарплату дважды в месяц. Задолженность по зарплате - 3,8 млн руб. По графику, согласованному с профсоюзом, мы должны полностью погасить долг до декабря.

Досье ОАО "Аскольд" занимает одно из ведущих мест в судостроении по производству общесудовой и специальной арматуры ВВД (воздуха высокого давления). В 2004 г. завод приступил к освоению переданной ему "курганской" арматуры завода "Корвет" (140 наименований). Доля арматуры в общем объеме реализации составляет 73%. За прошлый год было реализовано на 8,3 млн руб. полиграфмашин, прогноз на 2005 г. - рост их производства до 17 млн руб. Сельхозтехники реализовано на 10,3 млн. В связи с отсутствием заказа на 2005 г. это производство заводом свернуто, создано отдельное предприятие по выпуску сельхозмашин - ООО "Зенкер", которое и выполняет заявки селян. За год численность персонала завода снизилась на 425 человек, из них 281 человек переведены в ООО "Фрегат", ООО "Контроль" и ООО "Сервис-плюс".

- Как завершили первое полугодие 2005 г.?

- Итоги еще не подведены. Есть отставание от намеченных планов из-за нехватки оборотных средств. Рассчитываем на помощь акционеров. В первом полугодии добились регулярной выплаты зарплаты согласно колдоговору. Платим текущие налоги, погасили часть долгов по ним.

- Перспективы второго полугодия?

- На 20% годовой бюджет больше прошлогоднего. В основном за счет роста заказов судовой арматуры и приборной техники. В два раза увеличилось и производство полиграфтехники. Предполагается, что часть своей номенклатуры нам передадут другие предприятия, например "Буревестник" (Гатчина). В стране осталось всего три завода по выпуску судовой арматуры, включая "Аскольд". В области арматуры ВВД мы вообще монополисты. В прошлом году начата работа по реструктуризации управления предприятием. Часть работников сократили, часть перевели в отдельные предприятия. В 2005 г. планируемое сокращение численности работников может достигнуть 100 человек. Производственная программа-2005 на 40% больше прошлогодней. Мы должны увеличить присутствие на рынке.

- Что за дом вы строите и для кого?

- В начале 90-х мы закладывали девятиэтажный дом по ул. Октябрьской, 19/1. Начались реформы, дом остался недостроенным. На балансе он числится как незавершенное производство, наши затраты на него составили 1,2 млн руб. Простоял он лет 13. Мы стали думать: продавать его или достроить? Заключили договор с владивостокским институтом "ДальНИИС", сделавшим диагностику. Архитекторы сказали: да, дом можно достроить. И предложили сделать его пятиэтажным. Нашлись инвесторы, которые решили вместе с нами довести дело до конца. Это компания ОАО "Дальневосточный ипотечный центр".

Мы заключили с ней контракт. Наша доля - незавершенное строительство, их доля - затраты на достройку 4-этажного дома. 85% жилого фонда будет принадлежать "Дальневосточному ипотечному центру", 15% - нам. По плану дом должен быть сдан в мае 2006 г. Завод свою часть квартир продаст на рынке, деньги пойдут на погашение долгов по налогам. Продавать будем горожанам, иногородним, владельцам жилищных сертификатов. "ДИЦ" также продаст свою часть квартир. Если найдутся желающие уже сегодня вложить деньги под будущую квартиру - пожалуйста, будем рады.