Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Питерские пришли на нашу арматуру
2004 г. ОАО "Аскольд" завершило с небольшой чистой прибылью - 299 тыс. руб., но дивиденды акционерам решено не выплачивать: коэффициент ликвидности ниже нормы. Более подробно о ситуации на заводе "ЗР" рассказал заместитель генерального директора ОАО "Аскольд" по общим вопросам Юрий СМИРНОВ.
- В состав совета директоров избрано 7 человек из 11 кандидатов. В том числе выбраны 4 новых члена совета - это гендиректор питерского ООО "Тритмэнт" Константин ШУМИЛИН и один из представителей этого предприятия Юрий МИРОШНИКОВ; гендиректор московского ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс" Олег ВОЛКОВ и коммерческий директор этого ЗАО Вадим БОНДАРЕНКО. Фирма "Тритмэнт" занимается комплектацией гражданского судостроения и оптовыми поставками судового оборудования по всей стране, "Спецкопмлектресурс" - комплектацией военного судостроения и торговлей. Эти компании обслуживают весь северо-западный регион России.
Остальные акционеры остались прежние - это теперь уже бывший гендиректор завода "Аскольд" Павел БОГДАНОВСКИЙ, бывший председатель совета директоров Виталий ЗУЕВ и Юрий СМИРНОВ. Председатель совета пока не избран: в день проведения собрания Константин Шумилин и Павел Богдановский выехали в Питер для участия в военно-морском салоне - международной выставке военно-морской техники, где презентовалась и продукция нашего завода. В целом трем акционерам - "Тритмэнту", "Спецкомплектресурсу" и Павлу Богдановскому принадлежит 53% акций "Аскольда". Остальные акционеры - физические лица.
- С приходом новых акционеров ситуация у вас улучшилась?
- Да, не зря же они вложили в покупку акций деньги. Уже в этом году только на судовую арматуру у нас есть заявки на 130 млн руб., объем заказов на арматуру вырос на 40% сравнительно с прошлым годом. А общий годовой бюджет составит 200 млн - на 40% больше прошлогоднего. Важно, что наши новые партнеры делают предоплату за продукцию: заводу не хватает оборотных средств.
- Каковы итоги прошлого года?
- Продукции в прошлом году в действующих ценах выпустили на 23,9 млн больше, чем за 2003 г., то есть на 25,5% больше. Всего продукции реализовано на 130,7 млн руб. без учета НДС, что на 17,9% больше уровня 2003 г. Денежных средств на расчетный счет предприятия поступило 165 млн руб. Это и за счет продукции и услуг, и за аренду. Средняя зарплата за год выросла на 29,5% - от 3,3 тыс. руб. до 4,2 тыс. на 1 января 2005 г. Сегодня она составляет уже 4,7 тыс. руб. В соответствии с колдоговором выдаем текущую зарплату дважды в месяц. Задолженность по зарплате - 3,8 млн руб. По графику, согласованному с профсоюзом, мы должны полностью погасить долг до декабря.
ДосьеОАО "Аскольд" занимает одно из ведущих мест в судостроении по производству общесудовой и специальной арматуры ВВД (воздуха высокого давления). В 2004 г. завод приступил к освоению переданной ему "курганской" арматуры завода "Корвет" (140 наименований). Доля арматуры в общем объеме реализации составляет 73%. За прошлый год было реализовано на 8,3 млн руб. полиграфмашин, прогноз на 2005 г. - рост их производства до 17 млн руб. Сельхозтехники реализовано на 10,3 млн. В связи с отсутствием заказа на 2005 г. это производство заводом свернуто, создано отдельное предприятие по выпуску сельхозмашин - ООО "Зенкер", которое и выполняет заявки селян. За год численность персонала завода снизилась на 425 человек, из них 281 человек переведены в ООО "Фрегат", ООО "Контроль" и ООО "Сервис-плюс".
- Как завершили первое полугодие 2005 г.?
- Итоги еще не подведены. Есть отставание от намеченных планов из-за нехватки оборотных средств. Рассчитываем на помощь акционеров. В первом полугодии добились регулярной выплаты зарплаты согласно колдоговору. Платим текущие налоги, погасили часть долгов по ним.
- Перспективы второго полугодия?
- На 20% годовой бюджет больше прошлогоднего. В основном за счет роста заказов судовой арматуры и приборной техники. В два раза увеличилось и производство полиграфтехники. Предполагается, что часть своей номенклатуры нам передадут другие предприятия, например "Буревестник" (Гатчина). В стране осталось всего три завода по выпуску судовой арматуры, включая "Аскольд". В области арматуры ВВД мы вообще монополисты. В прошлом году начата работа по реструктуризации управления предприятием. Часть работников сократили, часть перевели в отдельные предприятия. В 2005 г. планируемое сокращение численности работников может достигнуть 100 человек. Производственная программа-2005 на 40% больше прошлогодней. Мы должны увеличить присутствие на рынке.
- Что за дом вы строите и для кого?
- В начале 90-х мы закладывали девятиэтажный дом по ул. Октябрьской, 19/1. Начались реформы, дом остался недостроенным. На балансе он числится как незавершенное производство, наши затраты на него составили 1,2 млн руб. Простоял он лет 13. Мы стали думать: продавать его или достроить? Заключили договор с владивостокским институтом "ДальНИИС", сделавшим диагностику. Архитекторы сказали: да, дом можно достроить. И предложили сделать его пятиэтажным. Нашлись инвесторы, которые решили вместе с нами довести дело до конца. Это компания ОАО "Дальневосточный ипотечный центр".
Мы заключили с ней контракт. Наша доля - незавершенное строительство, их доля - затраты на достройку 4-этажного дома. 85% жилого фонда будет принадлежать "Дальневосточному ипотечному центру", 15% - нам. По плану дом должен быть сдан в мае 2006 г. Завод свою часть квартир продаст на рынке, деньги пойдут на погашение долгов по налогам. Продавать будем горожанам, иногородним, владельцам жилищных сертификатов. "ДИЦ" также продаст свою часть квартир. Если найдутся желающие уже сегодня вложить деньги под будущую квартиру - пожалуйста, будем рады.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин