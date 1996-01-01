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Знакомьтесь: новый "Экспресс"-монополист
О подробностях будущей работы рассказали руководитель департамента транспорта администрации Приморского края Лев ПАНЧЕНКО, зам. начальника Владивостокского отделения Евгений АНДРИЯНОВ и генеральный директор ОАО "Экспресс Приморья" Борис СДОБЫРЕВ.
Учредителями новой структуры выступили РЖД и Комитет по управлению госимуществом Приморского края. Им принадлежит соответственно 51% и 49% акций компании. На первом этапе (2005-2007 гг.) компания будет работать на арендованном у РЖД движимом и недвижимом имуществе, что позволит постепенно наладить финансово-экономическую деятельность, так как на сегодняшний день пригородные перевозки являются убыточными.
К 2008 г. запланировано вывести "Экспресс Приморья" на безубыточные рельсы. И вот тогда-то, ориентировочно 2008-2009 гг., на ее баланс будет передано недвижимое имущество и подвижной состав со всеми вытекающими финансово-экономическими последствиями.
Учредители надеются, что им удастся организовать пригородные перевозки так, что этот бизнес станет рентабельным. Пока же администрации края приходится дотировать их в размере 64 млн руб. ежегодно. Сократить издержки и оптимизировать бизнес в "Экспрессе Приморья" надеются за счет 100%-ного "обилечивания" пассажиров, а также внедрения дополнительных сервисов. Все эти меры позволят снизить расход компании на 37 млн руб., это показали расчеты специалистов.
Похоже, закончилась "лафа" для коробейников, продающих в электричках газеты, мороженое, пирожки, пиво и прочие товары, скрашивающие пассажирам время в пути. Как заявил представитель ДВостЖД, скорее всего, безвозмездная торговля в электричках будет запрещена и коробейникам придется делиться прибылью с новым монополистом. А возможно, он полностью приберет к рукам торговлю на подведомственной ему территории.
На вопрос корр. "ЗР", будет ли повышаться стоимость проезда в электричках? - Лев Панченко заявил: "Сейчас проезд на электричках в черте Владивостока стоит прежние 5 руб., в то время как автобусники повысили его до 7 руб. Так что тут необходимо выравнивание, чтобы снизить убытки, да и на междугородных маршрутах стоимость проезда намного ниже их себестоимости, но... Сначала компания все тщательно просчитает, и повышение стоимости будет проводиться с учетом покупательной способности населения и после окончания дачного сезона. К тому же сохраняется система дотаций льготных категорий граждан".
А представитель ДВостЖД отметил, что последнее повышение стоимости проезда в пригородных поездах было 18 июля 2001 года. Но повышение тарифов - не самоцель, а средство для повышения комфорта перевозок и дополнительные услуги, которые, видимо, и станут дополнительным источником получения прибыли. Хочется верить, что они будут "навязываться" действительно на добровольной основе, как забавно оговорился глава департамента транспорта.
Выделение в самостоятельное направление пригородных перевозок - не прихоть Приморья. Оно проводится в рамках реформирования РЖД. В России уже созданы четыре аналогичные компании, в том числе в Новосибирске. Сейчас этим же занимаются и в Москве.
"По предварительным расчетам предполагается, что с 2007 г. компания выйдет на безубыточное функционирование", - заявил Евгений Андриянов.
А Борис Сдобырев добавил, что компания будет изучать пассажиропоток, чтобы оптимизировать график движения. В местах наибольшей загруженности будут введены дополнительные электропоезда. Также предполагается провести контрольно-ревизионную работу.
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