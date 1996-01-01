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Во Владивостоке пройдет первый открытый Web Саммит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

C 25 по 29 июля во Владивостоке в отеле Vlad Inn состоится первый открытый Web Саммит. Это новое, важное и интересное событие всего Дальнего Востока России. В Саммите примут участие руководители и специалисты главных игроков рынка информационных технологий и смежных сфер деятельности - маркетинга, рекламы, PR.

География участия не ограничивается Приморским краем: уже поступили заявки от предприятий Хабаровска и Якутска. Организационная группа направила приглашения на Сахалин и в Москву.

Основной темой Web Саммита станет обсуждение и определение стандартов качества и эффективности использования информационных технологий в современном бизнесе. Предполагается также обсудить развитие корпоративных информационных решений, коммерческих интернет-ресурсов, решений для мобильной интернет и сотовой связи.

Этим вопросам будет посвящена конференция, которая пройдет в рамках Саммита. На конференции участники выступят с докладами о своих разработках и достижениях в IT-сфере.

Помимо конференции, на Саммите будут организованы презентации и мастер-классы от участников и спонсоров мероприятия. Планируется также отличная развлекательная программа, включающая командные игры на спортивных и виртуальных площадках, отдых на теплом приморском побережье. Этому способствует и местоположение отеля Vlad Inn - прибрежная курортная зона Владивостока.

Подробнее узнать о предстоящем Web Саммите, а также зарегистрироваться в качестве участника можно по адресу: www.websummit.ru.

Организаторы открытого Web Саммита: компания "IT-Project", проектная группа "Креада" при участии студии "Три точки". Спонсоры мероприятия: компании "Ланит ДВ", "Восток-Телеком". Информационные спонсоры Web Саммита: газета "Золотой Рог", региональное информационное агентство "Дейта.RU", газета "Владивосток", Российское информационное агентство "Восток-Медиа", радио "Лемма", газета "ПК-информ", сайт "Приморская погода" (Владивосток); web-портал "Ykt.ru" (Республика Саха (Якутия)); газета "Тихоокеанская звезда" (Хабаровск).

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