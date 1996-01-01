АНКОР занялся временным персоналом

Рекрутинговая компания АНКОР выделяет направление "Предоставление временного персонала, кадровое администрирование и расчет заработной платы" в самостоятельную бизнес-единицу.

В январе 2005 г. АНКОР начал процесс по построению филиальной сети, которая будет оказывать своим клиентам услуги по предоставлению временного персонала на долгосрочные и краткосрочные проекты и выведению персонала из штата. Юридическая регистрация компании будет завершена к середине июля этого года.

Такие изменения в структуре связаны с ростом спроса на эти услуги. Так, по данным компании, еще три года назад только 8 из 17 действующих тогда офисов АНКОРа оказывали своим клиентам услуги по предоставлению временного персонала и выведению персонала из штата. Сегодня клиенты компании пользуются этими услугами во всех городах, где представлен АНКОР, в том числе и во Владивостоке.

Генеральным директором новой компании ООО "АНКОР Персонал" назначена Анна ЧЕРНЫХ, которая ранее являлась руководителем направления "Предоставление временного персонала, кадровое администрирование и расчет заработной платы" в московском офисе АНКОРа. Теперь ее задачей станет развитие этих услуг во всех городах, где представлен АНКОР.