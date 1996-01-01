Земляные работы благоустроят

Администрация Владивостока изменила порядок открытия ордеров на проведение земляных работ. Теперь предприятие, подавшее заявку на ордер, должно одновременно предоставить еще и гарантийное письмо с конкретными сроками последующего благоустройства раскопанного объекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока со ссылкой на начальника управления содержания жилфонда и городских территорий Алана БУДАЕВА, подобные изменения призваны кардинально изменить нынешнюю ситуацию, когда предприятия, производившие аварийные и плановые раскопки, не всегда впоследствии приводят в порядок разрытые ими участки.