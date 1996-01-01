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Игорный бизнес "подвесили"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На очередном заседании комитета по бюджету и налогам ЗС ПК законопроект о налоге на игорный бизнес депутаты рассматривать не стали. Причины отказа депутатов рассмотреть "затянувшийся закон" (его рассмотрение планировалось в сентябре 2004 г.) заключаются в том, что в депутатском корпусе по-разному относятся к игорному бизнесу.

Часть депутатов считает, что сегодняшняя ставка на игровые объекты в 25 тыс. руб. в месяц неоправдано низкая, ведь максимальная ставка, которую могут установить регионы, 125 тыс. руб. На повышении ставок по максимуму настаивает и администрация края. Ее представители говорят о том, что увеличение налоговой нагрузки не отразится на количестве казино.

Однако группа депутатов разрабатывает свой вариант законопроекта, согласно которому игорный бизнес заставят платить больше чем сейчас, но гораздо меньше, чем 125 тыс. руб. Как стало известно "ЗР", речь идет о приемлемой ставке в 40-50 тыс. руб. Какой законопроект все-таки будет принят, возможно, станет известно на июльской сессии.

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