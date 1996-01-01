В Приморье отмечен инновационный START

В ДВО РАН на прошлой неделе состоялось совещание с руководителями малых инновационных предприятий по программе "START".

Как сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на начальника отдела поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края Веру ЕВТУШЕНКО, программа начала действовать с 2004 г. и финансирует из бюджетных средств инновационные проекты, находящиеся на начальной стадии разработки.

"Общий объем финансирования - 4,5 млн руб. По итогам прошлого года во Владивостоке было создано 17 малых инновационных фирм, в этом году будет создано еще 7", - подчеркнула Вера Евтушенко.