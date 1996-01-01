Проблемами предпринимательства займется целый институт

В Приморье создана Автономная некоммерческая организация "Приморский институт аудита и проблем предпринимательства" (ПИАПП). Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на начальника отдела поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края Вера ЕВТУШЕНКО.

Учредителями института выступили: государственное образовательное учреждение Приморский институт переподготовки и повышения квалификации кадров для государственной службы, Приморская торгово-промышленная палата и Приморское отделение российской коллегии аудиторов.

По словам Веры Евтушенко, институт намерен обучать и консультировать предпринимателей по вопросам налогообложения, менеджмента, обеспечения безопасности бизнеса, правового обеспечения предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, этики и психологии бизнеса.