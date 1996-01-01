Приморский кристалл подал голос

Если посмотреть на прилавки местных ювелирных магазинов, в глаза бросается большое разнообразие изделий, представленных разными торговыми марками. Большинство ювелирной продукции завезено из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Якутска и других регионов страны. Лишь изредка можно встретить изделия приморских производителей. Возникает вопрос: почему в крае ювелирная отрасль не развита в том объеме, в каком могла бы быть развита?

Для этого, казалось бы, есть все предпосылки. И прежде всего - край располагает уникальной сырьевой базой. Здесь найдены сапфиры, в России таких месторождений больше нет. Эту тему "ЗР" обсудил с заведующим лабораторией минералогии, доктором геолого-минералогических наук Сергеем ВЫСОЦКИМ.

- Сергей Викторович, на взгляд, может быть, несведущего человека, складывается впечатление, что ювелирная отрасль края представлена мелкими частниками, оказывающими услуги по ремонту и ютящимися в тесных каморках.

- Нельзя сказать, что ювелирная отрасль в Приморском крае славится известными марками. Единственный, пожалуй, завод по массовому производству ювелирных изделий в крае - это предприятие "Роскошь". Есть также производство по огранке алмазов, хозяином которого является гражданин Индии Сунил ГАНДИ. Большинство же участников этого рынка - частники. Это не умаляет их роли, из рук мастеров выходят уникальные вещи, которыми массовому производителю заниматься не выгодно.

- Есть ли у нас предпосылки к развитию этой отрасли, хотя бы в перспективе?

- В последние десятилетия на мировом рынке наблюдается устойчивый спрос на ювелирные и поделочные камни, камнесамоцветное сырье, "экзотические" горные породы, например метеориты, палеонтологические окаменелости, а также ювелирные изделия с драгоценными камнями. Кстати, рыночная стоимость драгоценных камней намного выше стоимости драгоценных металлов при близких трудозатратах на их добычу.

На территории Приморского края известны перспективные проявления многих драгоценных и поделочных камней: благородного опала, сапфира, гиацинта, топаза, офикальцита, агатов и халцедона, мориона, раухтопаза, родонита, граната, рубеллита, аксинита и многих других. Один из очень красивых камней - дамбурит. Есть прекрасная черная шпинель.

По Приморью проходит продолжение так называемого сапфирового пояса. Думаю, что у нас сапфиров не меньше, чем в Таиланде. В этом смысле Приморье, безусловно, перспективно для развития ювелирной промышленности. Но наша проблема в том, что мы практически не добываем камнецветное сырье. Как ни странно, у нас им никто не заинтересовался. Во времена СССР считалось, что нам не нужны природные камни, если мы можем сделать искусственные, которые будут гораздо красивее и дешевле. Поэтому в массовом ювелирном производстве сегодня используется в основном более дешевое искусственное сырье.

- Тем не менее наибольшую ценность имеют эксклюзивные изделия с натуральными камнями. Сколько существует легенд о несметных сокровищах, основу которых составляют драгоценные камни! Что же мы так и будем сидеть на богатстве только из-за того, что дешевая бижутерия пользуется массовым спросом?

- Основой любого проекта должна быть экономическая целесообразность. Пока ее инвесторы не видят. Возможно, потому, что плохо информированы. Выдающимся примером того, как можно сделать ювелирную отрасль экономически выгодной, является пример Таиланда. Там в настоящее время создан мировой центр переработки и сбыта драгоценных камней, добываемых как внутри самой страны, так и за ее пределами.

Примерно 90% австралийских камней уходит на обработку в Таиланд. Бангкок сегодня называют камнесамоцветной столицей мира. Тайцы использовали ювелирную отрасль как одну из туристических достопримечательностей своей страны. Они добились высоких финансовых результатов, создав полную производственную цепочку, начиная от поиска и разработки месторождений, через переработку сырья, до оценки и маркетинга изделий на региональном и мировом рынках. И со всеми этапами производственного цикла может познакомиться любой желающий.

По такому же принципу, считаю, может развиваться ювелирная отрасль и в Приморье, учитывая традиционную ориентацию края на горнорудную промышленность и концентрацию здесь высококвалифицированных производственных и научных кадров.

Необходимо создавать производственную цепочку, начиная с геологоразведочных работ, включая добычу, облагораживание камней, гранильное, ювелирное производства, оценочную и маркетинговую деятельность. Особенно важны конечные звенья этой производственной цепочки, и тогда Приморье способно стать "камнесамоцветной" столицей Востока России и его главным входом в рынок АТР.

- Куда же смотрят инвесторы?

- Они пока наблюдают. К сожалению, запасы каменного сырья в Приморье не подсчитаны. На данной стадии изучения трудно рассчитывать на появление реального инвестора. Нужны систематические поисковые работы. Но деньги на их проведение бюджеты не выделяют. Круг замкнулся.

- Практика последних лет показывает, что геологоразведочными работами занимаются преимущественно недропользователи. На них приходится основная доля финансирования этих работ.

- Предприятия по производству ювелирных изделий не будут заниматься разведкой и добычей камней. Должна быть организационная цепочка, о которой я уже упоминал, говоря о примере Таиланда. Мы создали у себя в институте лабораторную модель такой цепочки. Мы ищем камни, пытаемся их изучить и гранить, делать из них ювелирные изделия.

Цель нашей экспериментальной лаборатории - пропагандировать приморские камни и попытаться объединить ювелиров-одиночек в такой неформальный центр.