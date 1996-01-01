Дороги стали частными

На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении закон "О концессионных соглашениях", который позволит бизнесу инвестировать средства в федеральное имущество, которое нельзя приватизировать. Концессионное соглашение нужно в тех случаях, когда инвестор не может приватизировать объекты федеральной недвижимости.

Если документ пройдет в Совете Федерации, бизнесмены получат доступ к автодорогам, трубопроводам, аэродромам (в том числе взлетно-посадочным полосам), электростанциям и электросетям, железнодорожному и городскому транспорту, портам (включая причальные стенки), а также объектам коммунального хозяйства, культуры и здравоохранения. Кроме этого ожидалось, что законопроект "откроет двери" еще и в сфере ЖКХ. Но участники этого рынка пока скептически оценивают применимость нового законопроекта в этой сфере.

Данный закон "лежал в столе" с 1996 г. В новой редакции он был представлен депутатом от партии "Единая Россия" Валерием ДРАГАНОВЫМ. За 9 лет из закона исчезло положение "о недрах", которое затрагивало вопросы аренды и эксплуатации земельных участков, а также сроки, ограничивающие договор. Теперь документ дает концессионерам время на "создание или реконструкцию" объекта, а также "объем и срок окупаемости" направленных на это инвестиций. Кроме этого, в нем достаточно подробно говорится об ответственности перед государством концессионера, обязанного в течение заключенного срока договора инвестировать средства в модернизацию объектов концессии.

Сами инвесторы давно ждали принятия этого законопроекта, поскольку передача в пользование объектов муниципальной собственности может принести пользу всем участникам процесса, как государству, так и бизнесу. По мнению Валерия Драганова, концессии в первую очередь должны быть интересны представителям крупных монопольных компаний, так как большинство из них хотело бы работать с рядом объектов, не подлежащим приватизации (например, отдельные участки дорог). По его оценкам, объем ежегодных инвестиций в концессии, в том числе и в ЖКХ, может составить $ 3-4 млрд.

Но пока инвесторы не спешат радоваться принятому Госдумой законопроекту, поскольку, в отличие от дорог, концессии в ЖКХ, по всей видимости, не примут массового характера.

Это связано с тем, что жилищно-коммунальная сфера в законе "О концессионных соглашениях" прописана невнятно. Как оказалось, закон о концессиях "заточен" под реализацию исключительно крупных инфраструктурных проектов. Но привести к их массовому запуску в ЖКХ закон не сможет, так как в документе не оговариваются отдельные виды деятельности в коммунальном хозяйстве - водо-, теплоснабжение и т.д.

"В целом факт принятия законопроекта в контексте развития ЧГП (частно-государственное партнерство) можно оценить положительно, - сказал предправления московской фирмы "Евразийское водное партнерство" Сергей ЯШЕЧКИН. - Но документ получился рамочным".

Кроме этого, как отмечают участники рынка, в законопроекте присутствует еще ряд недочетов, которые препятствуют запуску концессий в ЖКХ. Документ в гораздо большей степени защищает муниципалитеты, перекладывая существенную часть рисков на плечи инвесторов. "Например, в течение 5 лет после окончания срока концессии оператору могут быть предъявлены требования по возмещению неких последствий, наступивших на эксплуатировавшемся оборудовании, - говорит Сергей Яшечкин. - С другой стороны, в момент, когда оператору передается в использование оборудование, муниципалитет подобных обязательств не несет". То есть, несмотря на многочисленные поправки, закон предоставляет муниципальным властям возможность досрочно расторгнуть договор, не предусматривая при этом механизма возврата инвесторам вложенных средств. "В Великобритании государство отзывает лицензии в коммунальной сфере, предупреждая оператора за 10 лет, - продолжает Сергей Яшечкин. - В России лицензии отзываются с предупреждением за 3 месяца, при этом инвестиционный цикл, к примеру в сфере водопользования, может составлять более 25 лет". Помимо этого сами участники рынка указывают еще на один существенный недостаток законопроекта.

"Установленная им конкурсная процедура присуждения концессий очень громоздка", - заявили в ряде инвестиционных компаний. Кроме того, критерии выбора победителя сформулированы нечетко и создают предпосылки для коррупции. "В таких условиях единственная возможность одержать победу - договориться с властями, - считает г-н Яшечкин. - Необходимо предусмотреть порядок присуждения концессии на основе публичной оферты. Эта процедура существенно дешевле, проще и прозрачнее, чем конкурс".

Несмотря на то что работа над законом "О концессионных соглашениях" продолжалась в течение 9 лет, в нем еще остаются дыры. Участники рынка уверенны, что те недочеты, которые прошли во втором чтении, могут быть ликвидированы в качестве поправок к уже принятому правительством законопроекту. Так что концессии в ЖКХ все-таки могут начать работать, но, видимо, случится это не раньше осени.