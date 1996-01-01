"Пивоиндустрия" продана

Вслед за "Вимм-Билль-Данном" свою долю в ОАО "Пивоиндустрия Приморья" продала и компания SUN Interbrew.

Покупателем 36 млн. 600 тыс. 568 принадлежащих SUN Interbrew обыкновенных акций "Пивоиндустрии" (около 29% уставного капитала АО), как и следовало ожидать, выступила компания "Альфа-Эко", ранее выкупившая 67% акций приморского пивзавода у "Вимм-Билль-Данна".

Досье SUN Interbrew была создана весной 1999 года бельгийской Interbrew и группой SUN Trade для работы на рынках России и Украины. В настоящее время российские активы компании (8 заводов) объединены в АО "САН Интербрю". На Украине компании принадлежит 3 завода. По экспертным оценкам, SUN Interbrew - вторая по величине пивоваренная компания в России. Группа "Альфа-Эко" является ключевой инвестиционной компанией консорциума "Альфа-Групп" и специализируется на долгосрочном инвестировании в акционерный капитал.

В то же время аналитики считают, что "Альфа-Эко" спустя некоторое время перепродаст "Пивоиндустрию" одному из ведущих игроков российского пивного рынка. Вероятнее всего голландской Heineken, активно продвигающейся в регионы и уже имеющей долю в ЦЕПКО (этой компании до недавнего времени принадлежал контрольный пакет "Пивоиндустрии Приморья").