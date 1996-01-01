Второе рождение ГОСТа

С 1 июля вступил в силу ГОСТ "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования". Как рассказала "ЗР" заведующая отделом потребительского рынка при комитете по торговле краевой администрации Наталья НЕЧМИРОВА, документ не предполагает кардинальных изменений требований к производителям пищевой продукции.

Согласно нему вся информация для потребителей должна быть на русском языке. На упаковке товаров должны быть указаны - наименование продукта, название и местонахождение изготовителя, товарный знак производителя, масса, состав и пищевая ценность продукта, условия хранения и срок годности, дата изготовления и упаковывания, информация о вакуумной упаковке.

Кроме того, на этикетке должны быть обозначены стандартно-технические условия, в соответствии с которыми изготовлен продукт.

Для скоропортящихся продуктов обязательно должны быть указаны срок годности или срок реализации, либо дата выпуска и срок хранения, а также информация об условиях хранения. На этикетке должны быть перечислены все компоненты, вошедшие в состав продукта. Этикетки на некоторых продуктах должны содержать еще и специфическую информацию. Например, на упаковке меда должна содержаться информация о годе урожая, а на бутылке вина - дата его розлива. А вот на яичной продукции маркировка каждого яйца не обязательна, достаточно вынести соответствующую информацию на заводскую упаковку.

Тем не менее изменения предназначены не только для рядовых потребителей. "Производители и предприятия розничной торговли обязаны соблюсти все требования", - заявила Наталья Нечмирова.