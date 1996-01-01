Отмены пошлин не дождетесь

Правительство РФ не намерено отменять ввозные пошлины на все виды технологического оборудования, как это предлагают некоторые представители бизнес-сообщества, заявил вице-премьер РФ Александр ЖУКОВ на конференции "Наш шанс в условиях сырьевой экономики".

А.Жуков отметил, что отмена или снижение ввозных пошлин ограничивается только теми видами технологического оборудования, аналоги которого не производятся на территории РФ.