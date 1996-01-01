Цветочный коэффициент

Понятно, как заниматься бизнесом, когда папа или мама дали дочке деньги на бизнес. А если ни папы, ни мамы, ни мужа богатого? Нереально, скажете вы. И будете правы. О том, чего стоит такой красивый и легкий, на взгляд со стороны, цветочный бизнес его хозяйке, в интервью "ЗР" рассказала предпринимательница Ярослава ГУНБИНА.

- Мой цветочный бизнес начинался с 800 руб. Столько стоили старый шкаф, кровать и телевизор из моей квартиры. В 1999 г. я продала буквально все вещи из дома и с этими деньгами пришла в администрацию Первореченского района Владивостока. Я сказала: вот у меня есть такая сумма, помогите начать дело. Мне выделили участок на Некрасовской. Мой цветочный киоск площадью 7 кв. м был первый в городе из одиночных киосков. А из цветочных он был самый красивый.

- Зачем вам понадобилось открывать свой бизнес?

- Я очень долго не могла устроиться на хорошую работу, мне хронически не везло с этим. Но мне нужно было как-то выжить в этом мире. Я решила, что это - единственный способ заработать.

- Получилось?

- Не очень. То есть, конечно, сегодня мой павильон, который в 10 раз больше того киоска, стоит 1 млн 200 руб. Плюс бумаги на бизнес, которые сами по себе стоят тысяч 60. Кроме того, все эти годы я давала работу людям - у меня работали, как правило, одинокие женщины с детьми на руках. В основном наши, детдомовские. Я сама из детдома. И девочки, которые у меня работают. Но квартира у меня все та же, что и 7 лет назад, без ремонта, машины нет. Все, что зарабатываю, отдаю. Зарплату - сначала девочкам, себе в последнюю очередь.

- Вы делали расчеты, прежде чем начать дело?

- Нет, бизнес-плана у меня не было. Это бессмысленно. К примеру, разве можно было заранее просчитать, что в этом году депутатам гордумы придет в голову увеличить арендные ставки в 6 раз. В результате сегодня за аренду своего торгового павильона я должна платить до 60 тыс. руб. в месяц. И это при том, что оборот в месяц у меня всего 30 тыс. И, например, как можно что-то планировать, если мне сначала говорят: "стройтесь - вы не попадаете под расширение дороги" (мой павильон находится у самого некрасовского путепровода), я начинаю строительство, а через три месяца мне приходит извещение о том, что меня будут сносить. Или, например, как запланировать заранее расходы, которые никаким здравым смыслом не объяснить?

- Например?

- Мне насчитали аренду по 11 тыс. в месяц за новый павильон, но ведь, пока он строился, мы не работали. За что же и с чего я должна платить? Почему в администрации города, которая должна быть заинтересована в развитии бизнеса, в том, чтобы создавать условия нам для работы, думают только о том, как с нас побольше взять? И что интересно, чем больше я рассказываю чиновникам о том, какие трудности в нашем цветочном бизнесе, тем больше это используют, чтобы отобрать последнее.

- Вы сказали трудности с цветами? Красота же одна, по-моему...

- Красота? Ну да, у меня есть любимые розы - Рэд Интуишн.

Представляете: полоска - алая, полоска - бордовая - совершенно роскошный цветок, я была буквально влюблена в него. Но это очень нежный цветок, быстро, буквально за два дня, теряет цвет. А есть, например, сорт Форэвэ янг - эти розы можно дарить мужчинам - они стоят месяц, Фридом - это замена Кардинала - тоже долго стоят - 2 недели. Голландские розы сейчас хорошие - они красивые, держат цвет, долго стоят.

Домашний цветок, то есть то, что выращивают здесь в теплицах, не очень качественный, особенно летом.

Кроме того, у большинства местных цветов корни старые, цветы деградируют - у них кривые стебли, очень колючие шипы и вечный бутон - цветок так и не раскрывается. А вот лилия домашняя лучше голландской. Нашу лилию можно продать за 350 руб. - это роскошный куст с несколькими цветками, люди ее охотно покупают, а голландская с трудом уходит за 250 руб. А вообще, сейчас на цветах уже не заработаешь даже 8 марта.

Красоты я уже не вижу. У нас у всех руки исколоты шипами роз, язвы на руках плохо заживают - в домашних цветах же много химии. С цветами не посидишь просто так. За ними уход - как за маленьким ребенком. Они постоянно требуют внимания. Портятся и погибают моментально. Только воду нужно за день дважды поменять и помыть все вазы.

Сейчас моя головная боль - оформить получение компенсации за то, что при расширении дороги для путепровода был снесен мой киоск. Мне ее почему-то упорно не хотят возвращать. В КУМИ с меня требуют доказательств, что у меня нет долга с пеней за аренду за то время, пока шло строительство и мы не торговали. Хотя я была на приеме у Николаева, и он лично разобрался в моей ситуации и сказал: "Ты ничего городу не должна".

- То есть сейчас вы никому бы не посоветовали начинать цветочный бизнес?

- Нет. Такой, как у меня, - нет. Можно заниматься, если в собственности есть помещения, то есть не аренда, желательно с подвалами, если собственные теплицы, если это семейный бизнес, если есть налаженные поставки из Голландии. Люди, у которых это так, - работают без убытков. А у нас - из 30 тыс. руб. оборота 15 тыс. - убытки. Сейчас лето - это всегда убытки, кроме того, видите, что у нас тут. К нашему павильону просто не подойти из-за этого строительства. Ну кто пойдет за цветами по этому гравию между грузовиками, из-за которых нас и не видно? У меня продавцы с ума сходят из-за того, что за день может ни один покупатель не зайти. И в таких условиях мы работаем уже год. И тут еще депутаты, которые нас приравняли к водочному бизнесу. Установили на рыбу коэффициент 12, на алкоголь - 70, а на цветы - 90! Хотя мы, по своей сути, - посредники между производителями сельхозпродукции и покупателями. И еще и попробуй сохрани эти цветы!

- Что вы собираетесь делать?

- Не знаю! Я живу, как на иголках. До меня дошли слухи, что на мой павильон кто-то уже положил глаз. Именно поэтому якобы мне не дают приватизировать землю, хотя у меня на это все права...

... Каждый раз, когда в очередной творческий кризис я решаю: хватит заниматься ерундой, пора делать что-то серьезное, а именно свой бизнес, все знакомые, у которых он уже есть, хором уговаривают даже не начинать. А почему, собственно? Что плохого в том, что человек решает обеспечить себя, свою семью, пару наемных работников и еще что-то полезное для клиентов сделать? Плохого, может быть, и ничего, но и хорошего, получается, тоже?