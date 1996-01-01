Алкогольный вопрос становится вечным

В Госдуме определились с датой рассмотрения во втором чтении проекта закона о регулировании производства и оборота алкоголя - оно назначено на 6 июля. И на этот раз, говорят, примут точно. Но согласия в рядах законотворцев нет до сих пор: некоторые поправки, по мнению депутатов, могут привести к катастрофическим последствиям для алкогольной отрасли.

Например, одна из поправок предлагает с 1 января 2006 г. отменить лицензирование экспорта и импорта алкоголя, что может нанести значительный ущерб бюджету и увеличить теневой сектор. Однако участники рынка считают, что так быстро компромисс не найти, и законопроект, скорее всего, и на этот раз принят не будет.

Многострадальный законопроект № 153828-3 "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" Госдума рассматривает уже более двух лет - в первом чтении дополнения и изменения к закону были приняты в мае 2003 г.

Второе чтение переносилось уже несчетное количество раз. С течением времени предлагаются все новые поправки, которые вызывают все больше нареканий. "За последние несколько месяцев обсуждения поправок в закон о регулировании производства и оборота алкоголя вариант закона изменился не в лучшую сторону", - считает президент Национальной алкогольной ассоциации Павел ШАПКИН.

Председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ во всеуслышание заявил, что назначение даты очередного рассмотрения законопроекта на 6 июля - это решение окончательное и обжалованию не подлежит и что во втором чтении главный закон об алкоголе будет-таки принят. В результате по многим моментам, по которым среди депутатов нет согласия, придется приходить либо к компромиссу, либо принимать недоработанные поправки.

Законопроект подразумевает отмену с 1 января 2006 г. лицензирования экспорта и импорта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отменяются индикативные показатели таможенной стоимости продукции. "Отмена лицензирования экспорта и импорта алкогольной продукции может привести к прямым потерям для бюджета", - заявляет заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий АКСАКОВ. По его словам, принятие поправок к закону о регулировании производства и оборота алкоголя в предложенной редакции может привести к росту нелегального оборота и снижению качества реализуемой алкогольной продукции, вытеснению отечественной алкогольной продукции импортной, увеличению случаев лжеэкспорта.

По мнению г-на Аксакова и согласных с ним депутатов, если поправка будет принята в нынешнем виде, то российская алкогольная промышленность снизит объем производства, а бюджет лишится лицензионных сборов по отменяемым лицензиям - около 500 млн руб. ежегодно. Резко вырастет число лжеэкспортных операций, при которых к возврату из бюджета фирмы-однодневки будут предъявлять крупные суммы НДС и акциза. "Любой оптовик, купив за $ 2,5 бутылку водки даже с уже уплаченным акцизом, может отправить ее зарегистрированной им же фирме за рубежом по цене $ 30 и предъявить к возмещению из бюджета $ 1,2 акциза и $ 5,4 НДС. Государство может потерять огромные суммы", - говорит г-н Аксаков.

Генеральный директор ЗАО "Ливиз" Юрий НИКУЛИН считает, что для того, чтобы исключить негативные последствия каких-либо поправок, необходимо в первую очередь ввести меры, которые обеспечили бы жесткий контроль над отраслью. "Нужно ужесточить уголовное наказание за продажу и производство контрафактного алкоголя, перестать ежегодно повышать ставки акцизов, ни в коем случае нельзя давать налоговые льготы импортерам. Необходимо ввести лицензирование точек, торгующих крепким алкоголем, и сократить их число до разумных пределов. Теневой рынок растет из-за того, что сделать некачественную продукцию дешево и легко, а реального механизма контроля качества сейчас у нас не существует. Контроль должен осуществляться на региональном уровне, он может быть и выборочным, но должно быть установлено жестокое наказание за нарушения".