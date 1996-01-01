Нефтеналивные перспективы

В начале июня прошло собрание акционеров ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт". Акционеры остались довольны работой порта, и было отчего - компания показала хорошие финансовые результаты. Однако уже сегодня ясно, что формирующаяся новая внешнеэкономическая стратегия страны, большое значение уделяющая бурно развивающемуся и более лояльному к России Азиатско-Тихоокеанскому региону, открывает перед портом большие возможности. И акционеры, и менеджмент предприятия настроены сделать все возможное, чтобы эти возможности не упустить.

Морская доктрина России до 2020 г. определяет тихоокеанское направление как одно из главных в национальной морской политике страны. И значение этого направления продолжает возрастать. Особое значение в транспортной системе региона занимают порты, составляющие основу его транспортной системы.

Нефть всему голова

Находкинскому нефтеналивному порту, круглогодично открытому для навигации, немногим более 30 лет. Предприятие, в 2002 г. вошедшее в структуру нефтяной компании ОАО "НК "Альянс", является крупнейшим нефтеналивным портом Дальневосточного региона. Его грузовой оборот - свыше 6,5 млн тонн нефтепродуктов. При этом потенциал порта используется не в полной мере - в настоящее время нефтепирс загружен на 50%.

Досье Основной вид деятельности ОАО "Нефтепорт" (Находка) - комплексное обслуживание транспортного флота. Уставный капитал компании составляет 13 039 000 руб. Разделен на 1 303 900 обыкновенных акций номиналом 10 руб. Крупнейшим акционером Общества является ОАО "Нефтяная компания "Альянс", входящая в "Группу "Альянс". Генеральный директор ОАО "Нефтепорт" Алексей НЕМКОВ возглавляет предприятие с 2002 г. Учрежденная в 2001 г. НК "Альянс" контролирует на Дальнем Востоке ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "Бамнефтепродукт", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ОАО "Нефтепорт", ООО "Дальневосточный Альянс", ООО "Альянс-Хабаровск" и др. Основными видами деятельности НК "Альянс" являются добыча, переработка, траспортировка и продажа нефти и нефтепродуктов.

Одним из очевидных преимуществ порта является его выгодное расположение прежде всего для грузопотоков стран АТР. В Минтрансе считают, что в перспективе в течение ближайших 10 лет объем перевозимых в этом направлении нефтегрузов реально увеличится. На первый план выходит системное развитие припортовой структуры, которая оказалась сдерживающим фактором, поскольку отсутствовал системный подход. И то, что этот вопрос сейчас прорабатывается, вселяет оптимизм. "Альянс" также участвует в этом процессе, тесно контактируя с Минтрансом. Сегодня нефтеналивной порт является одним из наиболее благополучных в экономическом отношении предприятием страны. Вместе с тем "Нефтепорт" имеет еще значительный резерв мощностей.

"Нефтепорт" входит в число специализированных портов Дальнего Востока, грузопоток через который стабильно растет. Рост деловой активности грузовладельцев связывают с заметным оживлением экономики в странах АТР. И в этом смысле перспективы увеличения грузового потока довольно обнадеживающие.

Как считают эксперты ДНИИМФ, дальнейший рост грузооборота Находкинского нефтеналивного порта просматривается отчетливо. К 2010 г. реально он может составить более 8 млн тонн, в том числе более 6 млн тонн - экспорт. Однако не стоит забывать, что все зависит от реальных грузовых потоков, которые могут претерпевать изменения в зависимости от экономических реалий. Как показывает практика, исполнение прогноза оказывается в значительной мере более оптимистическим.

Вся прибыль - в дело

8 июня состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО "Находкинский нефтеналивной морской торговый порт". Акционеры подвели итоги работы предприятия за 2004 г. и переизбрали совет директоров.

По информации Альбины ГОЛУБЕВОЙ, возглавляющей пресс-службу порта, в 2004 г. находкинский "Нефтепорт", входящий в структуру НК "Альянс", перевалил на морские суда 6, 894 млн тонн нефтепродуктов (2003 г. - 6,568 млн тонн), из которых в экспортном направлении - 5,646 млн тонн (2003 г. - 5,349 млн тонн), а по линии каботажных перевозок - 1,248 млн тонн (2003 г. - 1,220 млн тонн). Было обслужено 1 222 транспортных судов (2003 г. - 1 156), из них иностранных танкеров - 385 (2003 г. - 370). Преобладающее количество судозаходов в находкинский "Нефтепорт" составили танкеры транспортного флота КНР, Вьетнама, КНДР, Японии, Кореи и США.

Объем бункеровочной деятельности через собственную бункеровочную нефтебазу в 2004 г. составил 26,7 тыс. тонн (в 2003 г. - 12, 3 тыс. тонн), реализация ГСМ - 36,6 тыс. тонн (2003 г. - 21,7 тыс. тонн). От реализации товаров и услуг комплексного обслуживания транспортного флота в 2004 году выручено 661 149 тыс. руб. Чистая прибыль за отчетный период - 65,226 млн руб. Затраты по охране окружающей среды в ОАО "Нефтепорт" составили 9 133,5 тыс. руб. В бюджеты всех уровней Общество перечислило 70,196 млн руб.

С целью повышения качества оказываемых портом услуг, удержания и закрепления своих позиций на рынке предприятие ежегодно вкладывает средства в поддержание работоспособности портовых сооружений и плавединиц, приобретение оборудования для экологической защиты акватории, развитие бункеровочной деятельности. По информации генерального директора порта Алексея НЕМКОВА, с 2002 г. началась реализация комплексной программы, которая включает реконструкцию нефтепирса и углубление дна. Успешное завершение проекта позволит продлить срок эксплуатации пирса на несколько десятков лет. В перспективах развития общества - приобретение новых вспомогательных судов.

Специализированный, но универсальный

Проведение реконструкции не мешает основной деятельности порта, круглогодично открытого для навигации. Грузовые операции осуществляются у сквозного нефтепирса общей длиной 520 м, состоящего из пяти причалов. Универсальный перегрузочный комплекс позволяет принимать суда длиной до 160 м с осадкой до 7,5 м. Кроме того, имеется сухогрузный причал для переработки генеральных грузов длиной 158 м и проходной глубиной 8,5 м.

Безопасность мореплавания судов в бухте круглосуточно обеспечивается с помощью Единой системы комплексного управления движения судов (ЕСКУДС). Для оперативного и качественного оказания услуг порт располагает собственным вспомогательным флотом, состоящим из 15 плавединиц различного назначения. Имеется водолазная станция, смонтированная на морском боте и сертифицированная Российским морским регистром судоходства. Ее специалисты могут выполнять любые подводно-технические работы, включая осмотр судов при помощи водолазного телевизионного комплекса "ВТК-у".

Для сокращения непроизводительных простоев судов в порту организованы и стационарно действуют таможенный, пограничный и карантинный посты.

С марта прошлого года Нефтепорт оказывает еще одну услугу - бункеровку судов через собственную бункеровочную базу. Ее резервуарный парк позволяет хранить единовременно до 2 тыс. тонн легких фракций судового топлива и до 6 тыс. тонн судового мазута. Глубина у причала бункеровочной базы позволяет принимать суда дедвейтом до 5 тыс. тонн. Кроме того, заходящие в порт суда могут бункероваться на рейде при помощи плавбункеровщиков.

С "Альянсом" по жизни

Успехи в развитии порта связывают, в первую очередь, с грамотно организованным менеджментом ОАО "Группа Альянс" и ОАО "НК "Альянс". Практика работы, в частности по Дальнему Востоку, свидетельствует о том, что направление взято верное. Достаточно проследить, как развивается "Приморнефтепродукт", другие предприятия, в том числе и Нефтепорт. Начиная с 2002 г., с приходом к управлению новой команды, наблюдается четкая динамика роста (см. таблицу).

Рост общего количества судозаходов в 2004 г. к 2003 г. составил 5,7% (в том числе, судов под российским флагом - 6,5% и судов под флагами иностранных государств - 4,1%). Увеличение общей занятости причалов за отчетный период на 3,9% привело к увеличению грузооборота на 4,9% против прошлого года и в конечном итоге к росту выручки от продажи работ и услуг ОАО "Нефтепорт" на 23,5% к уровню 2003 г. (535,207 млн руб. в 2003 г., 661,149 млн руб. в 2004 г.).

Объединив в себе возможности, опыт и большие ресурсы, ОАО "Нефтепорт" постоянно развивает новые направления в бизнесе и обеспечивает надежные, качественные и безопасные услуги.

Стратегия развития находкинского Нефтепорта базируется не только на коммерческих интересах. Ему отведена одна из первых ролей в реализации транспортной государственной политики, реализации экономических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.