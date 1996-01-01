"Экспресс Приморья" поедет не спеша

Свидетельство о регистрации ОАО "Экспресс Приморья" выписали в минувший четверг налоговые органы. Это произошло сразу после того, как Дальневосточная железная дорога, филиал ОАО "РЖД", и комитет по управлению госимуществом Приморского края подписали учредительные документы новой компании. Руководителем "Экспресс Приморья" назначен Борис ЗДОБОРЕВ, ранее во Владивостокском отделении дороги отвечавший за работу дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении.

Как уже сообщал "ЗР", ОАО "Экспресс Приморья" создано в рамках реформирования госкомпании "Российские железные дороги". Учредителями "Экспресса Приморья" выступили ОАО "РЖД" - 51% акций и администрация Приморья - 49% акций. Уставный капитал компании 100 тыс. руб.

На примере четырех самостоятельных компаний по перевозкам пассажиров в Москве, Челябинске, Новосибирске и Владивостоке решено изучить возможности улучшения качества предоставляемых в этой сфере услуг. Но главная цель реорганизации управления в том, чтобы добиться рентабельности этих вечно убыточных перевозок.

Считается, что, сосредоточившись на задаче окупаемости, новый менеджмент не в ущерб пассажирам и без резкого увеличения тарифов сможет добиться рентабельности этого бизнеса. Пока же на первом этапе (2005-2007 гг.) у новой компании не будет в собственности движимого и недвижимого имущества, что позволит постепенного налаживать финансово-экономический механизм.

На втором этапе (2007-2009 гг.) на баланс "Экспресса Приморья" передадут перроны и электрички, другое задействованное движимое и недвижимое имущество, которое сейчас используется в процессе перевозок и обслуживания. От чего-то компания может отказаться как от ненужного.

Этапы могут носить и другие временные рамки, все зависит от того, как быстро краевая по сути компания сможет начать зарабатывать деньги. А пока между "Экспрессом Приморья" и администрацией края заключаются договора "О компенсации выпадающих доходов компании в связи с предоставлением льгот и установлением субъектом РФ тарифов на пригородные перевозки ниже себестоимости" и "На выполнение перевозок пассажиров, имеющих право льготного проезда ". Край готов пока платить своей компании миллионы рублей на покрытие убытков от пригородных перевозок. Взаимоотношения c РЖД также будут осуществляться на основе договоров.

Как заявил "ЗР" руководитель департамента транспорта администрации Приморского края Лев ПАНЧЕНКО, компания начала работать уже 1 июля. Никаких резких шагов новая структура предпринимать не собирается. Сначала надо выстроить нормальные отношения с партнерами и наметить пути решения наиболее сложных вопросов в пассажирских перевозках. И безбилетный проезд - это не самая главная проблема.

Во всяком случае, в ближайшее время ни охоты на "зайцев" в электричках, ни повышения цен на проезд, ни отмены льгот не планируется.