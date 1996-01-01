Стоимость имущества оцениваем каждый день

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в 2005 г. планирует рост прибыли по международным стандартам на 20%, сообщил "ЗР" первый заместитель генерального директора ДВМП по экономике и финансам Юрий ГИЛЬЦ.

"Если взять показатель производственной прибыли, то мы ожидаем рост около $ 30 млн, что примерно на 20% больше показателей 2004 г. Это консолидированные результаты по международным стандартам. Мы также ожидаем рост по чистой прибыли (по международным стандартам) в районе 10%, что составляет порядка $ 14 млн. Это без учета переоценки флота", - сказал Юрий Гильц.

В то же время ДВМП в I квартале 2005 г. в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. снизило выручку от реализации услуг на 23,91%, до 1 млрд 401,7 млн руб.

По словам Юрия Гильца, основным фактором, повлиявшим на изменение показателей, стал большой объема плановых ремонтов и вывод судов из коммерческой эксплуатации.

"Снижение выручки было запланировано, так как практически весь плановый ремонт флота сконцентрирован как раз на первое полугодие 2005 г. В принципе, это у нас делается традиционно, потому что пиковые сезоны (для пароходства) начинаются с III квартала. Поэтому мы стараемся весь плановый ремонт флота провести именно в первом полугодии. Кроме того, раз в 5 лет мы осуществляем ремонт (флота) на класс, в связи с чем как раз на этот год выпадает очень много ремонта. Второй момент - это традиционный сезонный спад. В частности, в этом году мы продали балкер "Кооперация", - сказал Юрий Гильц.

Заработать на пике

Генеральный директор ОАО "ДВМП" Евгений АМБРОСОВ считает, что пароходство неплохо зарабатывает, избавляясь от коммерчески нерентабельных судов.

"Судоходный рынок является суперволотильным (волотильный - подверженный резким скачкам, колебаниям. - Прим. авт.). И, как вы понимаете, каждый судовладелец пытается получить на пике рынка как можно больше. Заморозить свои расходы, когда рынок падает, и приобрести как можно больше флота. Мы сделали то же самое. На пике рынка определили, какой флот для нас наиболее неблагополучен в первую очередь с точки зрения его содержания. Приведу пример. У нас было судно "Капитан Гуров" с оценкой на рынке порядка $ 4 млн всегда. Так вот, тот самый пик рынка позволил нам продать это судно именно в этот момент в 3 раза дороже, чем оно всегда оценивалось. Кроме того, себестоимость содержания этого судна отличалась в 3 раза в худшую сторону от себестоимости содержания других наших контейнеровозов. По разным причинам. К примеру, мы уже трижды меняли на нем винт. Короче говоря, не очень благополучное в техническом плане судно. Мы его продали и решили сразу несколько вопросов. Во-первых, очень хорошо заработали, так как это была явно спекулятивная операция, во-вторых, избавились от постоянной головной боли с точки зрения постоянных его выходов из строя и ремонтов. То же самое касается и других судов. Допустим, при обычной стоимости металлолома $ 135 за сухую тонну мы продали теплоход "Профессор Попов" по цене более $ 400 за тонну. Конечно, предварительно мы просчитали, сколько это судно может заработать, с учетом того, что ему предстояло пройти плановый ремонт на класс. Как выяснилось, нам выгоднее было его продать и вложить вырученные средства в новое судостроение, нежели тянуть это судно еще 5 лет и нести какие-то еще коммерческие риски. Такая же философия применяется ко всему нашему имуществу. Безусловно, мы рассматриваем его как некие ликвидные единицы, стоимость которых оцениваем чуть ли не на каждый день", - сказал Евгений Амбросов.

Японский интерес

ДВМП и Mitsui OSK Lines прорабатывают схему доставки комплектующих и деталей для завода Toyota в Санкт-Петербурге, сообщил на пресс-конференции, посвященной 125-летию пароходства, первый заместитель генерального директора ОАО "ДВМП" по контейнерным перевозкам Сергей КОЗЛОВ.

"У нас есть японский партнер Mitsui OSK Lines (MOL), вместе с которым мы работаем на совместной линии (линия JTSL). Когда мы узнали, что Toyota решила разместить свои мощности в районе Санкт-Петербурга, сразу же приготовили презентацию (возможностей пароходства) и представили ее японским партнерам. Сейчас мы договорились, что в дальнейшем будем выступать вместе с MOL. Будем совместно выстраивать схему доставки грузов", - сказал Сергей Козлов.

По его словам, суда ДВМП будут доставлять комплектующие и детали Toyota в порты Приморского края, а ЗАО "Русская тройка", совместная компания ДВМП и ОАО "РЖД", отправлять их по железной дороге в адрес будущего завода Toyota в России.

"Это будет частично японский грузопоток, частично из других стран, так как производители деталей к японским автомобилям сейчас разбросаны по всему миру, в том числе и в Китае. Мы считаем, что у нас очень хорошие шансы получить значительную часть этого грузопотока. Мы (ДВМП и "Русская тройка") сейчас перевозим большой объем комплектующих и деталей из Южной Кореи для производства автомобилей (Huindai) на Таганрогском автомобильном заводе. Приблизительно третью часть из запланированного на этот год мы уже перевезли и считаем, что это очень хорошее направление перевозок, и будем его развивать", - подчеркнул Сергей Козлов.

В свою очередь Евгений Амбросов заявил, что с этим направлением существует проблема.

"Вся проблема в этих перевозках (комплектующих и деталей для автомобилей) заключается в том, что этот грузопоток несбалансирован. Перевозя в одну сторону, допустим, 35 тыс. контейнеров в год, обратно ты везешь их пустыми. Поэтому балластный пробег порожних контейнеров назад должен закладываться в ставки перевозок, на что клиент не всегда идет. Некая проблема существует", - сказал гендиректор ДВМП.

Досье ЗАО "Русская тройка" - российская компания, созданная для интермодальных контейнерных перевозок по основным транспортным коридорам на территории РФ из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания создана в ноябре 2004 г. Учредителями на паритетных началах выступили ОАО "Российские железные дороги" и ОАО "ДВМП". Уставный капитал компании составляет $ 16 млн.

Евгений Амбросов также опроверг слухи о том, что ДВМП приняло участие в создании ЗАО "Русская тройка" с целью дальнейшей перепродажи своей доли в ней.

"Наша цель - создать мощную полнопрофильную компанию-интермодального перевозчика. Я не оценивал стоимость этой компании. Сегодняшняя оценка ни о чем не скажет. У компании постоянно растущий потенциал. С каждым днем она набирает капитализацию. Мы не собираемся ее продавать. Мы рассматриваем "Русскую тройку" и железные дороги как продолжение наших морских линий", - сказал Евгений Амбросов.

Госпакет на распутье

Государство думает о возможной продаже доли в 19,8% ДВМП через размещение на лондонской бирже, однако пока не приняло решения, сообщил "Рейтер" Сергей ГЕНЕРАЛОВ, глава контролирующей пароходство группы "Промышленные инвесторы".

Как сообщал "ЗР", Росимущество отложило запланированную на март продажу на аукционе госпакета ДВМП, включенного в список приватизации на 2005 г., сочтя заниженной установленную РФФИ стартовую цену в 1,337 млрд руб. за 19,8% акций.

Независимые эксперты оценивают реальную стоимость госпакета акций компании в размере порядка $ 100 млн.

"Я знаю, что правительство, в принципе, на эту тему думает. Конечно, эти мысли еще нельзя назвать планами. От мыслей к планам - длинная дорога. Но таким образом государство получит больше денег", - сказал он в интервью "Рейтер". В то же время он отметил, что в случае проведения обычного аукциона в России "Промышленные инвесторы", скорее всего, будут участвовать в покупке госпакета пароходства, чтобы потом самостоятельно разместить его на бирже.

"Я бы на месте государства так и поступил. Все зависит от того, насколько государство нуждается в тех $ 80-100 млн, которые оно может выручить от продажи этого пакета. Не думаю, что государство остро нуждается в этих деньгах, поэтому я бы на их месте поступил с этим, подчеркну, очень ликвидным пакетом гораздо более эффективно (чем продажа на аукционе. - Прим. авт.): сделал бы его (пакет) инструментом для зарабатывания денег", - заявил "ЗР" Евгений Амбросов.