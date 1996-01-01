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Бесплатные квоты не нравятся никому
Отмена рыбных аукционов, вопреки ожиданиям, не помогла развитию рыболовецкой отрасли. Как выяснили аудиторы Счетной палаты, почти половина бесплатно распределенных пятилетних квот на вылов рыбы осталась неиспользованной. Сами предприниматели критикуют новую систему и требуют разрешить перепродажу квот. Об этом пишет газета "Ведомости".
Аудиторы Счетной палаты с февраля по май проверяли четыре рыболовецких региона и пришли к обескураживающим выводам. В Магаданской области в прошлом году рыболовы освоили только 20% от объема полученных квот, в Камчатской - 47,2%, в Корякском АО - 27,8%, а в Чукотском АО - всего 17,4%.
В целом же по стране из почти 3 млн т общедопустимого улова в прошлом году было выловлено только 57,6%, а для лова в прибрежной зоне, квотируемого на региональном уровне, этот показатель еще ниже -всего 35%. Аудиторы обращают внимание на то, что отрасль отчисляет все меньше и меньше средств в бюджеты: в 2004 г. эти платежи сократились почти на треть и составили чуть более 10,2 млрд руб.
По новому порядку компания не могла получить квоты, имея бюджетную задолженность. Однако в ведомстве Сергея СТЕПАШИНА обнаружили удивительную вещь. "В базу данных межведомственной комиссии, занимающейся определением долей, были внесены недостоверные сведения, в частности об организациях Камчатской и Магаданской областей, после чего они получили квоты на пять лет", - говорится в отчете Счетной палаты. Основная цель нового механизма распределения квот -эффективность и рациональность их использования - не достигнута, резюмировали аудиторы.
Но в Минсельхозе, курирующем Росрыболовство и распределение квот, категорически не согласны с аудиторами. А низкий процент освоения квот руководитель департамента по рыбохозяйственной политике Минсельхоза РФ Анатолий МАКОЕДОВ объясняет тем, что регионы выбили в свое распоряжение "излишние объемы квот", которые не смогли потом освоить. Еще одна причина - разный спрос на разные виды водных биоресурсов.
Например, рыбаки не стремятся добывать кальмара и морскую капусту из-за их низкой рыночной стоимости, говорит чиновник. Серьезных изъянов в самом механизме Макоедов не видит.
Впрочем, представители отраслевых компаний новшеством недовольны. "Раньше можно было изменить свою квоту раз в год, участвуя в аукционе. А теперь квота закрепляется на пять лет, пересмотреть эту долю крайне сложно, - рассуждает гендиректор компании "Элит-Маркет" Виталий СОЛДАТЕНКО. - Этот порядок просто приведет к исчезновению мелких предприятий, а крупным придется объединяться". О той же проблеме говорит и председатель совета директоров "Севрыбы" Александр ПОЛЕЩУК - купить при необходимости дополнительные квоты просто невозможно. "Мы стали меньше ловить в разы: у нас мощностей на 7000 т, а ловим мы 750 т", - сетует он.
Сейчас компании, которым не хватает квот для загрузки производства, вынуждены добирать их разными способами, например через создание совместных предприятий, рассказывает Солдатенко. Или, признается он, "тайком" докупают необходимые объемы у других рыболовецких предприятий.
Нынешний механизм распределения квот практически "консервирует" расстановку сил, согласен главный экономист компании "Тройка Диалог" Евгений Гавриленков.
С учетом того, что в этой отрасли еще идут структурные изменения, а потенциальная устойчивость нынешних компаний на рынке не ясна, динамичная ситуация была бы полезнее для развития отрасли, чем пятилетняя "стабильность", считает эксперт.
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