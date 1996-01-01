Лесной кодекс продолжает буксовать

Как заявил на прошлой неделе руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий РОЩУПКИН, 15 августа истекает срок представления в Госдуму замечаний по проекту Лесного кодекса. Законодателям поступило уже более 5 тыс. таких предложений, но причин для появления новых замечаний более чем достаточно.

На первом месте стоит неясность с правом собственности на лес. Кроме того, до сих пор не решен вопрос распределения в пользование лесных ресурсов. В законопроекте либо не прописаны, либо отсутствуют экологические аспекты. Не исключено, что в этих условиях новый Лесной кодекс мы увидим еще очень не скоро. Итоговый документ не может удовлетворить всех - главное, он должен соответствовать государственной лесной политике. Однако государство никак не может определиться со своими интересами в сфере лесопользования.

В настоящее время в России действует редакция Лесного кодекса 1997 г., которая уже существенно устарела. Новый проект Министерство природных ресурсов должно было подготовить еще к осени 2002 г. Однако окончательно сформировать закон никак не удавалось, и в начале 2003 г. к работе над кодексом подключилось Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ. В конце апреля этого года Государственная Дума приняла новую, двадцать третью, редакцию Лесного кодекса в первом чтении. Однако Президент РФ Владимир ПУТИН направил депутатам отрицательное заключение на законопроект в его нынешней редакции. Позднее Совет Федерации рекомендовал Госдуме отложить второе чтение Лесного кодекса до осени 2005 г. Не исключено, что ко второму чтению законопроект претерпит существенные изменения.

"Принятие Лесного кодекса в том виде, в каком он прошел слушания в Госдуме, недопустимо", - сказал, выступая на пресс-конференции "Принятие Лесного кодекса России. Противоречия и перспективы", директор по природоохранной политике Всемирного Фонда дикой природы (WWF) России Евгений ШВАРЦ. - Сырость, недоработанность документа вызывают немало проблем".

Очевидно, что в этих условиях законодателям придется решить немало спорных вопросов, главным из которых является право собственности на лес. "В редакции нового Лесного кодекса будет отсутствовать статья о приватизации лесов", - пообещал на пресс-конференции замдиректора департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования МЭРТ РФ Всеволод ГАВРИЛОВ. По его словам, это вызвано тем, что государство пока не готово к частной собственности на лес. В то же время многие эксперты все-таки опасаются приватизации лесов. "Частная собственность заложена в основу нового Лесного кодекса, - заявил академик РАН Александр ИСАЕВ. - В документе идет речь о приватизированных лесах, землях лесного фонда, введено понятие собственника лесного участка".

Открытым остается и вопрос распределения в пользование лесных ресурсов. "Мы предлагаем ввести понятие концессии (долгосрочного договора аренды с инвестиционными обязательствами сторон), а также предусмотреть возможность проведения аукционов и конкурсов", - заявил на пресс-конференции директор по лесной политике лесопромышленной корпорации "Илим Палп" Дмитрий ЧУЙКО. Плюсы и минусы есть у каждой из этих форм. "В концессии заложена перспективная регулирующая функция. Аукцион предполагает минимальную зависимость от чиновника, однако лес может купить кто угодно. В условиях конкурса регион может переложить часть социальных проблем на лесопользователя, но здесь влияние чиновника максимально", - пояснил г-н Чуйко. Глава Рослесхоза поддержал возможность включения в Лесной кодекс концессий, однако отметил, что аукцион является наиболее перспективной, а конкурс - наиболее коррумпированной формой распределения лесных ресурсов.