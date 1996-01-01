Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Оборонка доработалась до забастовки
Самая громкая из последних таких акций - стихийная забастовка 100 работников производственного объединения "Вымпел" из Амурска. В конце прошлого месяца они прекратили работу и потребовали выплатить зарплату.
Акция протеста длилась несколько дней и вынудила и. о. генерального директора предприятия Виктора ТОГУНОВА прервать важную командировку в Москву и в пожарном порядке вернуться в Амурск, чтобы погасить вспыхнувший конфликт. Сразу после его приезда работникам выплатили 14 млн руб.
Прокуратура Хабаровского также мгновенно отреагировала на акцию протеста оборонщиков Амурска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор края Владимир МАЛИНОВСКИЙ лично посетил Амурск и встретился с Виктором Тогуновым. Поскольку прокурорская проверка показала, что руководство пытается найти средства на погашение задолженностей, в том числе и через суд, было решено пока не привлекать директора "Вымпела" к уголовной ответственности, хотя люди не получают деньги уже более четырех месяцев. Задолженность по зарплате здесь составляет порядка 50 млн руб. На предприятии живы так называемые "чековые книжки", по которым люди получают еду и продукты.
В. Тогунов объяснил ситуацию тем, что партнеры завода расплачиваются за полученную продукцию крайне нерегулярно. Военное ведомство вообще платит раз в три месяца, и только в последние дни удалось решить вопрос об авансировании госзаказа. Утрясены вопросы и с энергетиками, которые в последние месяцы душили патронщиков отключениями электричества из-за больших долгов. По мнению директора, ситуация вот-вот должна измениться принципиально.
Однако говорить о качественных изменениях пока, наверно, рановато. Предприятие, способное выпускать 500 миллионов лучших в мире патронов для всех видов стрелкового оружия, на сегодняшний день лишь на 20 процентов обеспечено оборонным заказом. Остальные 80 грузятся благодаря постоянному поиску заказов за границей. Заводчане, к примеру, даже поставляют патроны к охотничьим ружьям в США.
Ситуация в Амурске - лакмусовая бумажка общего положения. Худо идут дела в этом году и на Комсомольском-на-Амуре авиастроительном объединении (КнААПО). Как сообщили редакции в дирекции предприятия, не удалось получить серьезный китайский контракт, ушел в Иркутск малазийский, подвис в правительственных недрах проект создания среднемагистрального гражданского авиалайнера. На предприятии готовятся к сокращению численности персонала. Не до жиру.
Хабаровская оборонка, чтобы выжить, буквально идет по миру с протянутой рукой, собирая заказы. Военные самолетостроители Комсомольска-на-Амуре всерьез занялись гражданским авиастроением, выполняя разовые военные заказы иностранных государств и ремонтируя б/у самолеты для российских ВВС.
Хабаровские судостроители выживают благодаря корейскому заказу на уникальные суда на воздушной подушке типа "Мурена", в которых не менее соседей по региону нуждается и российская армия. Увы... Амурские корабелы, приняв участие во всевозможных военных салонах мира, набили себе портфель иностранных заказов. А об атомных субмаринах практически забыли. Военное ведомство выделяет какие-то средства на достройку одной из двух стоящих на стапелях лодок, но этот оборонный заказ не определяет жизнь предприятия.
Хабаровский край силен именно оборонной промышленностью. Возведенные в канун и во время Второй мировой войны заводы способны производить самые современные самолеты, атомные субмарины, катера, "плавающие" по суше, патроны, пробивающие все. Они в состоянии оснастить российскую армию и флот вооружениями любого типа, а вынуждены до сих пор сводить концы с концами.
Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на вопрос о причинах такой ситуации ответил, что в первую очередь вопросы оборонки нужно решать в Москве.
- Я написал письмо ПУТИНУ, - сказал губернатор, - в котором высказал свою оценку ситуации и предложения по решению проблемы. Затем встречался с руководителем Администрации президента МЕДВЕДЕВЫМ и также обсуждал эту тему. Для того чтобы предприятия ВПК жили, а наша армия получала современное вооружение, которое они способны выпускать, нужен нормальный, честный оборонный заказ.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
- Филипп Карпеко, генеральный директор АО "ННК - Хабаровский НПЗ": Экология - наш приоритет!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"