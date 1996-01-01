Оборонка доработалась до забастовки

Самая громкая из последних таких акций - стихийная забастовка 100 работников производственного объединения "Вымпел" из Амурска. В конце прошлого месяца они прекратили работу и потребовали выплатить зарплату.

Акция протеста длилась несколько дней и вынудила и. о. генерального директора предприятия Виктора ТОГУНОВА прервать важную командировку в Москву и в пожарном порядке вернуться в Амурск, чтобы погасить вспыхнувший конфликт. Сразу после его приезда работникам выплатили 14 млн руб.

Прокуратура Хабаровского также мгновенно отреагировала на акцию протеста оборонщиков Амурска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор края Владимир МАЛИНОВСКИЙ лично посетил Амурск и встретился с Виктором Тогуновым. Поскольку прокурорская проверка показала, что руководство пытается найти средства на погашение задолженностей, в том числе и через суд, было решено пока не привлекать директора "Вымпела" к уголовной ответственности, хотя люди не получают деньги уже более четырех месяцев. Задолженность по зарплате здесь составляет порядка 50 млн руб. На предприятии живы так называемые "чековые книжки", по которым люди получают еду и продукты.

В. Тогунов объяснил ситуацию тем, что партнеры завода расплачиваются за полученную продукцию крайне нерегулярно. Военное ведомство вообще платит раз в три месяца, и только в последние дни удалось решить вопрос об авансировании госзаказа. Утрясены вопросы и с энергетиками, которые в последние месяцы душили патронщиков отключениями электричества из-за больших долгов. По мнению директора, ситуация вот-вот должна измениться принципиально.

Однако говорить о качественных изменениях пока, наверно, рановато. Предприятие, способное выпускать 500 миллионов лучших в мире патронов для всех видов стрелкового оружия, на сегодняшний день лишь на 20 процентов обеспечено оборонным заказом. Остальные 80 грузятся благодаря постоянному поиску заказов за границей. Заводчане, к примеру, даже поставляют патроны к охотничьим ружьям в США.

Ситуация в Амурске - лакмусовая бумажка общего положения. Худо идут дела в этом году и на Комсомольском-на-Амуре авиастроительном объединении (КнААПО). Как сообщили редакции в дирекции предприятия, не удалось получить серьезный китайский контракт, ушел в Иркутск малазийский, подвис в правительственных недрах проект создания среднемагистрального гражданского авиалайнера. На предприятии готовятся к сокращению численности персонала. Не до жиру.

Хабаровская оборонка, чтобы выжить, буквально идет по миру с протянутой рукой, собирая заказы. Военные самолетостроители Комсомольска-на-Амуре всерьез занялись гражданским авиастроением, выполняя разовые военные заказы иностранных государств и ремонтируя б/у самолеты для российских ВВС.

Хабаровские судостроители выживают благодаря корейскому заказу на уникальные суда на воздушной подушке типа "Мурена", в которых не менее соседей по региону нуждается и российская армия. Увы... Амурские корабелы, приняв участие во всевозможных военных салонах мира, набили себе портфель иностранных заказов. А об атомных субмаринах практически забыли. Военное ведомство выделяет какие-то средства на достройку одной из двух стоящих на стапелях лодок, но этот оборонный заказ не определяет жизнь предприятия.

Хабаровский край силен именно оборонной промышленностью. Возведенные в канун и во время Второй мировой войны заводы способны производить самые современные самолеты, атомные субмарины, катера, "плавающие" по суше, патроны, пробивающие все. Они в состоянии оснастить российскую армию и флот вооружениями любого типа, а вынуждены до сих пор сводить концы с концами.

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на вопрос о причинах такой ситуации ответил, что в первую очередь вопросы оборонки нужно решать в Москве.

- Я написал письмо ПУТИНУ, - сказал губернатор, - в котором высказал свою оценку ситуации и предложения по решению проблемы. Затем встречался с руководителем Администрации президента МЕДВЕДЕВЫМ и также обсуждал эту тему. Для того чтобы предприятия ВПК жили, а наша армия получала современное вооружение, которое они способны выпускать, нужен нормальный, честный оборонный заказ.