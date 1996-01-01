Транспортные заморочки

Недавнее поручение президента полпредам восточных территорий предложить свои соображения о принципах формирования транспортного коридора Запад-Восток связано с проблемой унификации затрат по транспортировке грузов.

Россия давно пытается переориентировать на Транссиб направление грузопотока АТР - Европа. Отчасти сделать это удалось благодаря контейнерным перевозкам.

Понятно, на этом потенциальные возможности сухопутного маршрута перевалки грузов через Россию не ограничиваются. В ближайшие годы транспортные возможности страны должны прирасти благодаря намеченному строительству восточного нефтепровода, а в дальнейшем, возможно, и газопровода. Это дополнительно увеличит грузопоток, как минимум, на 50-80 млн т в год. Справится ли с этой нагрузкой действующий транспортный комплекс?

По мнению советника полномочного представителя Президента РФ в ДВФО Владимира ТОЛМАЧЕВА, ответственного за подготовку поручения, первое же знакомство с вопросом высветило целый ряд проблем, которые требуют первоочередного решения.

Ведь организация эффективно действующего транспортного коридора требует слаженной работы разных составляющих системы - автомобильного, железнодорожного, речного и морского транспорта, трубопроводной, энергетической составляющих системы. Все они отличаются разным уровнем организации, инфраструктуры, формы собственности.

- Взять, например, заявление бывшего главы РАО "РЖД" Геннадия ФАДЕЕВА, будто железная дорога в состоянии с 2007 г. поставлять на восток до 30 млн тонн сырой нефти, - говорит Владимир Толмачев. - Это - нонсенс. Расчеты самих железнодорожников, а главное портовиков, свидетельствуют о том, что более 12 млн тонн нефти поставить на восток нереально, если исходить из нынешнего состояния дороги и подъездных путей. Фактически утроить до 2007 г. перевозку нефти железной дорогой вряд ли возможно. Другой не менее важный вопрос - наличие достаточного количества вагонов-цистерн. Для перевалки 30 млн тонн нефти потребуется примерно 6 тыс. вагонов, сегодня их в наличии всего 2,2 тыс.

Большой вопрос вызывает состояние портового хозяйства юга Дальнего Востока. Как ни поразительно, но нет генеральной схемы развития крупнейшего порта Восточный. Ни мэрия города Находка, ни администрация Приморского края не имеют влияния на его развитие. Никто не объединяет в единый комплекс терминалы порта. У каждого терминала свой хозяин, а большинство портовых сооружений находится в долгосрочной аренде.

Не лучше выглядит ситуация с портовым хозяйством по перевалке нефтепродуктов. НК "Альянс" владеет "Нефтепортом", тогда как "РН-Находканефтепродукт" - терминалом, всем бункерным хозяйством и сливной эстакадой. И это не все. Для приема танкера 300-тысячника в Находке отсутствует выносной терминал. Все, что может принять имеющийся, это суда дедвейтом 55-60 тыс. тонн максимально. А такими судами 30 млн тонн нефти не перевезти.

Коснемся вопроса строительства нефтепровода. Уже заявлено, что строительство первого этапа нефтепровода Запад-Восток - до станции Сковородино - должно завершиться в 2008 г. Это совсем скоро. Как известно, в любой стройке львиная доля времени уходит на всякого рода согласования. А там потребуется провести трубу через 3 заповедника, построить отгрузочный терминал в Сковородино. И везде стоят проблемы согласований.

Складывается впечатление, что "Транснефть", определяя сроки строительства трубопроводной системы, не владеет реальной информацией о состоянии ни портового хозяйства, ни социально-инженерных, ни транспортных коммуникаций на Дальнем Востоке. До сих пор не решен вопрос безопасности мореплавания в акватории Амурского залива, где планируется строить нефтехранилище и отгрузочный терминал. Есть поручение Минобороны и Минтранса, но не собран базисный материал для принятия решения. Соответственно изыскательские работы пока прекращены.

Есть основание задуматься и над проблемой будущих поставок газа. "Газпром" подготовил концепцию развития нефтегазового комплекса и экспортного канала газа. Но пока не решен главный вопрос - в каких объемах и кому нужен наш газ. На каких потребителей он рассчитан, соответственно, куда строить трубу. Китаю, по крайней мере, в ближайшие 4 года наш газ будет не нужен. Они доразведали Дацинское нефтегазовое месторождение и будут добывать до 20-25 млн тонн нефти в год, плюс газовый конденсат. Кроме того, надо учесть, что в Китае еще не создана инфраструктура потребления сжиженного газа в промышленности. Газ они используют пока только в бытовых целях. Газ им может потребоваться через 4 года, в объеме примерно 20 млрд куб. м. Где они его будут брать, вопрос пока открытый. Возможно, они будут ориентироваться на наш, российский, газ, так как понимают, что разведка и добыча углеводородов на шельфе, а на юге Китая у них есть такие месторождения, не такое простое дело.

Другой потенциальный потребитель российского газа - Япония считает, что того сжиженного газа, что она получит с Сахалина-2 через 3,5 года, ей хватит. Вот и получается, что окончательная стратегия разработки газопроводной системы уперлась в вопрос: а зачем сюда строить газопровод из Сибири?

Если говорить о газификации южной части Дальневосточного округа, то наш внутренний рынок закрывается сахалинским газом. Якутия уже на 65% газифицирована собственным газом и продолжает газифицироваться. Если администрации ЕАО и Амурской области пошевелятся, сахалинский газ может прийти и туда. Хабаровская труба с лихвой покроет потребности Хабаровского края и ближайших регионов. Тогда вновь на повестку выступает концептуальная позиция, год назад обозначенная Дальневосточным федеральным округом. Она заключается в том, что уж если решать задачу газификации округа, то решать ее в комплексе, т. е. вести трубопровод северным маршрутом, охватив все девять месторождений Востока России.

Газовая стратегия правительства еще не определена, и заседание по ней пока отложено, но не исключаю, что в конечном cчете Дальний Восток останется с тем объемом газа, что придет в Пригородное Сахалинской области и в Хабаровск, с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".