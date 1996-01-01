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Власть бизнес рассудит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Находкинские предприниматели обратились к мэру Олегу КОЛЯДИНУ с просьбой разрешить накопившиеся в городе проблемы с розничной торговлей.

"Первая или одна из первых проблем розничной торговли - это сертификация продуктов питания. В современных условиях в розничной торговле одновременно продается от 2 000 до 5 000 наименований товаров, до 40% объема товарного запаса обновляется ежедневно, т.е. от 500 наименований товара и выше завозится ежедневно. И на каждое наименование товара необходимо иметь сертификат, качественное удостоверение, а если это алкогольная продукция, еще и лицензию на право торговли, справку к ТТН, разделы А, Б и транспортный раздел. Согласитесь, для качественного исполнения указанных норм каждый предприниматель должен иметь архивный отдел и штатного архивариуса. Необходимо "перелопатить" большой объем бумаг и выбраковать ненужные. А это дополнительные трудозатраты и, естественно, финансовые расходы. Тем более это ощутимо в свете требований городской социальной комиссии: значительно увеличить зарплату", - говорится в обращении предпринимателей.

На уровне Приморского края предприниматели предлагают решить несколько проблем. Причем сделать так, чтобы в розничную сеть поступала только сертифицированная продукция, по их мнению, совсем не сложно. Ведь основное снабжение Находки продуктами питания идет с оптовых баз г. Владивостока, из КНР, из Кореи. Предотвратить поступление некачественной продукции сравнительно нетрудно.

Вторая проблема, на которой акцентируют свое внимание предприниматели - это ликвидация неравных условий между предприятиями торговли в Находке.

"В городе правила торговли, как это ни странно, распространяются только на отдельно стоящие торговые точки. Они должны выполнять санитарные требования, иметь поверенные измерительные приборы, новые кассовые аппараты, ценники и многое, многое другое. Входя же на рынок "Североторг" или "Южный", понимаешь: для них санитарные нормы не писаны. Неужели городские чиновники этого не знают? Китайцы, так те вообще применяют непроверенные весы, произведенные в начале прошлого столетия. О санитарных книжках можно вообще не упоминать", - пишут предприниматели.

В связи с этим, требования бизнесменов заключаются в следующем: запретить розничную торговлю оптовикам с оптовых складов.

"Странно как-то получается, - возмущаются предприниматели. - В киоске торговать нельзя - сплошная антисанитария, поэтому их надо снести. А в пыльном, темном складе можно. Т.е. права потребителей в первом случае нарушаются, а во втором нет. Где логика поступков контролирующих органов? Далее всем известно, что китайцы торгуют не только в розницу, но и контейнерами, а платят лишь ЕНВД. Бюджет, естественно, налогов недополучает. И представители власти вместо того, чтобы заставить платить тех, кто уклоняется от уплаты налогов, перекладывает оплату недостающей части средств в бюджете на плечи честных налогоплательщиков, идут и собирают с них штрафы".

Под письмом подписались президент НП "Лиги торговых предпринимателей Михаил ЛАПУШКИН и предприниматели г.Находки.

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