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Лесники напилили на дивиденды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Тернейлес" на годовом собрании в июне приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2005 г. из расчет 30 руб. на одну акцию номиналом 250 руб.

ОАО "Тернейлес" в 2004 г. увеличил выручку на 1 млрд 169,3 млн руб. При этом чистая прибыль сократилась на , до 47 млн 142 тыс. руб.

Акционеры также переизбрали совет директоров в том же составе - генеральный директор ОАО "Тернейлес" Владимир ЩЕРБАКОВ, его первый зам Эдуард ГРАБОВСКИЙ, главный инженер ОАО "Тернейлес" Владимир ЧАПЛИНСКИЙ, начальник отдела перспективного планирования ОАО "Тернейлес" Наталья ВИХРОВА, генеральный директор ОАО "Рощинский КЛПХ" Александр ГОЛОВИНОВ, генеральный директор ОАО "АМГУ" Александр ШУЛИКИН и генеральный директор ОАО "Мельничное" Сергей КАРАВАЕВ.

Аудитором общества на 2005 г. утверждено ООО "Моор Стивенс Владивосток".

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